На перевале «Камчик» из кювета извлекли грузовой автомобиль

24 июня в 09:40 на участке автомобильной дороги А-373, проходящем через перевал «Камчик», грузовой автомобиль марки ДАФ вылетел с дороги в кювет. По сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций, происшествие случилось в результате потери управления водителем, двигавшимся по направлению «Ферганская долина – Ташкент».

Сообщение о происшествии поступило в специальное спасательное управление «Камчик». После этого спасатели МЧС прибыли по указанному адресу.

С помощью спецтехники грузовой автомобиль был извлечен из кювета и перемещен в безопасную зону.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.