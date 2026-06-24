На перевале «Камчик» из кювета извлекли грузовой автомобиль
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24 июня в 09:40 на участке автомобильной дороги А-373, проходящем через перевал «Камчик», грузовой автомобиль марки ДАФ вылетел с дороги в кювет. По сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций, происшествие случилось в результате потери управления водителем, двигавшимся по направлению «Ферганская долина – Ташкент».
Сообщение о происшествии поступило в специальное спасательное управление «Камчик». После этого спасатели МЧС прибыли по указанному адресу.
С помощью спецтехники грузовой автомобиль был извлечен из кювета и перемещен в безопасную зону.
По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
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