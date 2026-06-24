На перевале «Камчик» из кювета извлекли грузовой автомобиль

·30·Общество
На перевале «Камчик» из кювета извлекли грузовой автомобиль

24 июня в 09:40 на участке автомобильной дороги А-373, проходящем через перевал «Камчик», грузовой автомобиль марки ДАФ вылетел с дороги в кювет. По сообщению Министерства чрезвычайных ситуаций, происшествие случилось в результате потери управления водителем, двигавшимся по направлению «Ферганская долинаТашкент».

Сообщение о происшествии поступило в специальное спасательное управление «Камчик». После этого спасатели МЧС прибыли по указанному адресу.

С помощью спецтехники грузовой автомобиль был извлечен из кювета и перемещен в безопасную зону.

По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники МЧС оказывают техническую помощь белому грузовику на обочине дороги.На горной дороге стоят большой белый грузовик, военный грузовик и один человек.
КамчикМЧСDAFA-373Ферганская долинаТашкент
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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