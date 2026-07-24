Starlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях Колумбии

·40·Технологии
Starlink и искусственный интеллект ищут редких животных в джунглях Колумбии

Изучение редких видов животных и охрана природы в труднодоступных тропических лесах Колумбии вступили в эпоху технологической революции. Проект СПАРРОВ, созданный в рамках инициативы Microsoft AI фор Гуд Лаб, теперь получил возможность обрабатывать данные в режиме реального времени с помощью спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Основная проблема полевых исследований всегда была связана со сбором и анализом больших объемов данных. Установленные в лесах камеры и аудиодатчики ежедневно фиксируют тысячи часов видео- и аудиозаписей. Раньше специалистам приходилось просматривать эти материалы вручную, что занимало месяцы и не позволяло оперативно реагировать на изменения в экосистеме.

Возможности проекта СПАРРОВ

По данным иксбт.ком, СПАРРОВ (Солар-Поверед Акустик анд Ремоте Рекординг Обсерватион Ватч) — это акустическая система удаленного наблюдения, работающая на солнечной энергии. Эти устройства устанавливаются в регионах, богатых фауной, но лишенных традиционной инфраструктуры связи. Starlink соединяет эти станции с облачными системами анализа, обеспечивая непрерывную передачу данных.

Технологии искусственного интеллекта автоматически анализируют собранные материалы, распознают виды животных, выявляют их необычное поведение и фиксируют важные экологические сигналы. Это позволяет ученым не ждать несколько месяцев, а сразу анализировать полученные результаты и принимать оперативные решения по защите редких видов.

Глобальное значение и перспективы на будущее

Этот проект демонстрирует, насколько важную роль современные технологии могут играть в сохранении природы. Поскольку глобальные спутниковые сети, такие как Starlink, способны соединить с цифровым миром даже самые отдаленные уголки планеты, качество изучения биологического разнообразия вышло на новый уровень.

Применение подобных технологий в условиях Узбекистана также может быть весьма эффективным, особенно при наблюдении за редкими животными в горных районах и пустынных зонах (например, за снежным барсом или сайгаками). Опыт Колумбии показывает, что сотрудничество искусственного интеллекта и высокоскоростного интернета помогает человечеству быстрее разгадывать тайны природы.

В настоящее время исследователи открывают новые модели поведения животных на основе данных, полученных через систему СПАРРОВ. Это служит не только для сохранения конкретного вида, но и для обеспечения стабильности всей экосистемы.

StarlinkMicrosoftИскусственный ИнтеллектЭкологияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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