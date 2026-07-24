Tesla сотрудничает с Samsung и TSMC для производства чипов AI5 нового поколения

Лидер рынка электромобилей, компания Tesla, проводит стратегические изменения в производстве своих процессоров нового поколения на базе искусственного интеллекта. Компания решила доверить производство своих будущих чипов Tesla AI5 двум крупнейшим полупроводниковым гигантам мира — южнокорейской Samsung и тайваньской TSMC. Этот шаг направлен не только на диверсификацию цепочки поставок, но и на достижение революционной эффективности в системах автономного управления. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, чипы Tesla AI5 будут производиться на основе двух разных технологических процессов, что может привести к существенным различиям в их технических характеристиках. Вариант, производимый Samsung Фундрй, уже прошел стадию подготовки тестовых образцов. Эти чипы основаны на передовом 2-нм технологическом процессе и архитектуре транзисторов ГАА (Гате-Алл-Арунд), что дает важное преимущество в снижении энергопотребления и повышении производительности.

Технологические различия и темпы производства

Версия Tesla AI5, производимая TSMC, имеет несколько иной подход. По имеющимся данным, тайваньский гигант будет выпускать эти чипы по 3-нм технологии. В проектировании Tesla сотрудничает с тайваньской фирмой Глобал Уничип Корпоратион (ГУК). Примечательно, что процесс производства тестовых образцов на линиях TSMC идет примерно на один квартал (три месяца) быстрее, чем у Samsung.

Основное различие между двумя производителями заключается не только в нанометрах, но и в физической структуре кристаллов. В то время как Samsung применяет свою новую архитектуру ГАА, TSMC продолжает использовать традиционную и проверенную технологию ФинФЭТ. Ожидается, что такой разный подход напрямую повлияет на себестоимость готовой продукции и характеристики тепловыделения.

Ожидания Илона Маска и перспективы на будущее

Глава Tesla Илон Маск ранее заявлял, что система AI5 превзойдет все ожидания и установит новые стандарты в области искусственного интеллекта. Эти системы на кристалле (СоК) не только повысят уровень автономного вождения (Фулл Селф-Дривинг) электромобилей Tesla, но и станут «мозгом» для проектов компании в сфере робототехники.

Для технологических энтузиастов эта новость означает, что в ближайшие годы программное обеспечение и системы автопилота автомобилей Tesla станут еще умнее и безопаснее. Конкуренция на рынке полупроводников может способствовать оптимизации цен на высокотехнологичные устройства в глобальном масштабе. На данный момент оба производителя готовятся к массовому производству.