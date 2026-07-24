Фиорентина нацелилась на талант Манчестер Сити: Клаудио Эчеверри может переехать в Италию

·18·Спорт
Фиорентина нацелилась на талант Манчестер Сити: Клаудио Эчеверри может переехать в Италию

Итальянский клуб «Фиорентина» продолжает проявлять активность на трансферном рынке. Спортивный директор команды Фабио Паратичи начал переговоры по одному из самых перспективных молодых игроков «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри, чтобы усилить состав для главного тренера Фабио Гроссо. Ожидается, что в случае осуществления этого трансфера «фиалки» получат значительное преимущество в атакующей линии. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Клаудио Эчеверри считается одним из самых ярких открытий аргентинского футбола последних лет. Этот полузащитник 2006 года рождения в данный момент тренируется в стане «Манчестер Сити» под руководством Энцо Марески. Как сообщает издание Goal.com, итальянский специалист внимательно следит за молодым талантом, прежде чем принять окончательное решение о его будущем.

«Фиорентина» продолжает обновление состава

В текущее трансферное окно «Фиорентина» уже совершила ряд важных приобретений. К команде присоединились защитник Виери из «Гремио», полузащитник Артур Атта из «Удинезе» и Крист Инао Оулаи из «Трабзонспора». Также клуб оформил полноценные контракты с Джованни Фаббианом и Марко Брешианини, а Раду Дрэгушин и Алекс Хименес были привлечены на правах аренды.

«Фиорентина» не одинока в борьбе за Эчеверри. Ранее интерес к футболисту проявлял итальянский клуб «Монца». Однако благодаря усилиям Паратичи на данный момент именно флорентийцы лидируют в этой гонке. Прошлый сезон Эчеверри провел в «Байере» и «Жироне», начав процесс адаптации к европейскому футболу.

Руководство «Манчестер Сити» не намерено полностью продавать футболиста. Скорее всего, Клаудио Эчеверри может быть отправлен в аренду в Серию А для получения игровой практики. Это идеальный вариант для «Фиорентины», так как Фабио Гроссо нуждается в техничном и быстром плеймейкере.

Осуществление этого трансфера важно для «Фиорентины» не только с точки зрения спортивных результатов, но и престижа команды. Привлечение одного из главных талантов такого гиганта, как «Манчестер Сити», означает серьезность намерений клуба бороться за высокие места в следующем сезоне.

ФиорентинаМанчестер СитиКлаудио ЭчеверриТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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