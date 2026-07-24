Арсенал и Тоттенхэм вступили в борьбу за Антонио Нусу: Лейпциг требует 51 миллион фунтов

Два непримиримых соперника из Северного Лондона — «Арсенал» и «Тоттенхэм» — готовятся к очередному противостоянию на трансферном рынке. Оба клуба вступили в борьбу за вингера «РБ Лейпциг» Антонио Нусу. 21-летний талант, ярко проявивший себя в составе сборной Норвегии на чемпионате мира, стал одним из самых востребованных молодых игроков Европы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Те Сун, Антонио Нуса привлек внимание грандов после успешных выступлений в Бундеслиге и на международной арене. В частности, он повысил свой авторитет, забив важный гол в победном матче сборной Норвегии против Кот-д'Ивуара. Однако «РБ Лейпциг» не намерен отпускать свою звезду менее чем за 51 миллион фунтов стерлингов, что, как ожидается, станет главным препятствием в трансферном процессе.

Планы «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Руководство «Арсенала» предпочитает не спешить с трансфером Нусы. Клуб сначала хочет изучить ситуацию вокруг бразильского нападающего Габриэля Мартинелли. Хотя «канониры» не планируют продавать Мартинелли, если поступит предложение от европейского или азиатского клуба на сумму свыше 51 миллиона фунтов, этот вопрос может быть пересмотрен. Кроме того, уход Леандро Троссарда в «Бешикташ» создал необходимость усиления линии атаки.

«Тоттенхэм» также проявляет серьезный интерес к норвежскому вингеру, но «шпорам» необходимо немного разгрузить состав перед осуществлением новой покупки. Пока не решено будущее вернувшихся из аренды футболистов, таких как Манор Соломон и Майки Мур, клубу будет сложно выступить с официальным предложением. В то же время, из-за травм ключевых игроков команды Деяна Кулусевски и Мохаммеда Кудуса тренерский штаб ускорил поиски флангового нападающего.

Итальянские клубы лидируют в гонке

По данным Goal.com, борьба за Антонио Нусу не ограничивается только английской Премьер-лигой. Итальянские «Милан» и «Рома» уже начали прямые переговоры с представителями игрока. «Милан» считает Нусу одной из своих приоритетных целей и намерен использовать средства от продажи Рафаэля Леау для финансирования этого трансфера.

«Рома» же пытается немного снизить требования руководства «РБ Лейпциг», готовя предложение в размере 38 миллионов фунтов. Сам Антонио Нуса заявил, что готов принять новые вызовы в своей карьере. Сейчас перед всеми претендующими клубами стоит одна задача: убедить немецкий клуб снизить цену в 51 миллион фунтов. Если переговоры завершатся успешно, трансфер может состояться в ближайшие недели.