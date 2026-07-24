Арсенал и Тоттенхэм вступили в борьбу за Антонио Нусу: Лейпциг требует 51 миллион фунтов

·27·Спорт
Арсенал и Тоттенхэм вступили в борьбу за Антонио Нусу: Лейпциг требует 51 миллион фунтов

Два непримиримых соперника из Северного Лондона — «Арсенал» и «Тоттенхэм» — готовятся к очередному противостоянию на трансферном рынке. Оба клуба вступили в борьбу за вингера «РБ Лейпциг» Антонио Нусу. 21-летний талант, ярко проявивший себя в составе сборной Норвегии на чемпионате мира, стал одним из самых востребованных молодых игроков Европы. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации издания Те Сун, Антонио Нуса привлек внимание грандов после успешных выступлений в Бундеслиге и на международной арене. В частности, он повысил свой авторитет, забив важный гол в победном матче сборной Норвегии против Кот-д'Ивуара. Однако «РБ Лейпциг» не намерен отпускать свою звезду менее чем за 51 миллион фунтов стерлингов, что, как ожидается, станет главным препятствием в трансферном процессе.

Планы «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Руководство «Арсенала» предпочитает не спешить с трансфером Нусы. Клуб сначала хочет изучить ситуацию вокруг бразильского нападающего Габриэля Мартинелли. Хотя «канониры» не планируют продавать Мартинелли, если поступит предложение от европейского или азиатского клуба на сумму свыше 51 миллиона фунтов, этот вопрос может быть пересмотрен. Кроме того, уход Леандро Троссарда в «Бешикташ» создал необходимость усиления линии атаки.

«Тоттенхэм» также проявляет серьезный интерес к норвежскому вингеру, но «шпорам» необходимо немного разгрузить состав перед осуществлением новой покупки. Пока не решено будущее вернувшихся из аренды футболистов, таких как Манор Соломон и Майки Мур, клубу будет сложно выступить с официальным предложением. В то же время, из-за травм ключевых игроков команды Деяна Кулусевски и Мохаммеда Кудуса тренерский штаб ускорил поиски флангового нападающего.

Итальянские клубы лидируют в гонке

По данным Goal.com, борьба за Антонио Нусу не ограничивается только английской Премьер-лигой. Итальянские «Милан» и «Рома» уже начали прямые переговоры с представителями игрока. «Милан» считает Нусу одной из своих приоритетных целей и намерен использовать средства от продажи Рафаэля Леау для финансирования этого трансфера.

«Рома» же пытается немного снизить требования руководства «РБ Лейпциг», готовя предложение в размере 38 миллионов фунтов. Сам Антонио Нуса заявил, что готов принять новые вызовы в своей карьере. Сейчас перед всеми претендующими клубами стоит одна задача: убедить немецкий клуб снизить цену в 51 миллион фунтов. Если переговоры завершатся успешно, трансфер может состояться в ближайшие недели.

АрсеналТоттенхэмТрансферыАнтонио НусаФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Клопп назначен главным тренером сборной ГерманииКлопп назначен главным тренером сборной ГерманииСегодня, 18:22Леандро Паредес о финале: «Испания заслуженно победила»Леандро Паредес о финале: «Испания заслуженно победила»Сегодня, 18:19Интер активизировал переговоры по трансферу Кристиана РомероИнтер активизировал переговоры по трансферу Кристиана РомероСегодня, 18:13«Интер» усиливает состав: ожидается возвращение Кристиана Ромеро в Италию«Интер» усиливает состав: ожидается возвращение Кристиана Ромеро в ИталиюСегодня, 17:33Фиорентина нацелилась на талант Манчестер Сити: Клаудио Эчеверри может переехать в ИталиюФиорентина нацелилась на талант Манчестер Сити: Клаудио Эчеверри может переехать в ИталиюСегодня, 17:33Реал Мадрид готов побить трансферный рекорд ради Майкла ОлисеРеал Мадрид готов побить трансферный рекорд ради Майкла ОлисеСегодня, 17:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость