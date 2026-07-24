Реал Мадрид готов побить трансферный рекорд ради Майкла Олисе

·39·Спорт
Реал Мадрид готов побить трансферный рекорд ради Майкла Олисе

Вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Майкл Олисе может стать самым дорогим футболистом в истории. Сообщения о том, что испанский «Реал Мадрид» готов заплатить астрономическую сумму за 24-летнего талантливого игрока, находятся в центре внимания спортивной общественности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, опубликованной изданием Goal.com, «королевский клуб» рассматривает возможность выплаты 223 миллионов евро (около 191 миллиона фунтов) за Олисе. Если этот трансфер состоится, он побьет исторический рекорд, установленный бразильцем Неймаром, и станет самым дорогим переходом в истории футбола. Майкл Олисе в настоящее время находится на пике своей формы не только на клубном уровне, но и на международной арене.

Совет экспертов: стоит ли спешить?

Хотя интерес такого гранда, как «Реал Мадрид», привлекателен для любого футболиста, бывший игрок и эксперт Жереми Альядьер советует молодой звезде остаться в Германии еще на один год. По его мнению, Олисе должен научиться играть под большим давлением и укрепить свою стабильность. «После перехода в «Баварию» он вышел на совершенно иной уровень, но ему нужно продолжать набираться опыта, прежде чем получить статус «галактикос», — считает Альядьер.

В прошлом сезоне Олисе продемонстрировал впечатляющие результаты в составе «Баварии». Он забил 25 голов во всех турнирах и отдал 28 результативных передач. Великолепный тандем с Гарри Кейном помог мюнхенскому клубу завоевать чемпионский титул Бундеслиги. Его креативность на поле и быстрота принятия решений не оставили равнодушными скаутов «Реал Мадрида».

Футболист, дошедший в составе сборной Франции до полуфинала чемпионата мира 2026 года, стал ведущей силой команды наряду с такими звездами, как Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Его путь, начавшийся в скромном «Рединге», за короткое время привел его на «Альянц Арену» и мировые арены. Это стало причиной резкого роста его трансферной стоимости.

Руководство «Реал Мадрида» видит в Олисе важный элемент, способный еще больше усилить атакующий потенциал команды. Тот факт, что в составе мадридцев уже выступает несколько французских звезд, может облегчить процесс адаптации Майкла в столице Испании. Однако трансфер за рекордную сумму всегда возлагает на игрока огромную ответственность.

Пока руководство «Баварии» не намерено отпускать своего лидера, но предложение свыше 200 миллионов евро, естественно, заставит задуматься любой клуб. Ожидается, что в ближайшие месяцы трансферные слухи вокруг Майкла Олисе будут только усиливаться и станут главным событием летнего трансферного окна.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
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