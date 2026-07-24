«Интер» усиливает состав: ожидается возвращение Кристиана Ромеро в Италию

·22·Спорт
«Интер» усиливает состав: ожидается возвращение Кристиана Ромеро в Италию

Действующий чемпион Италии «Интер» предпринял серьезные шаги для укрепления линии обороны. Миланский клуб «нерадзурри» активизировал переговоры по трансферу защитника сборной Аргентины и капитана «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. Этот трансфер является главной целью миланцев в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно информации издания Спортиталиа, агент футболиста Чиро Палермо в данный момент находится в Милане. Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио также вернулся в город, и ожидается, что в ближайшие часы между сторонами состоится решающая встреча. Первые контакты были установлены вчера вечером, и переговоры продвигаются быстрыми темпами.

Трансферная стоимость и финансовые условия

«Тоттенхэм» готов отпустить своего капитана, однако руководство лондонского клуба требует за игрока не менее 50 миллионов евро. Кристиан Ромеро в прошлом году подписал с английским клубом контракт до 2029 года. Его годовая зарплата с учетом налогов составляет 12 миллионов евро, что накладывает на «Интер» серьезную финансовую нагрузку.

«Интер» сталкивается с серьезными проблемами в защитной линии. После ухода из команды таких опытных защитников, как Франческо Ачерби, Маттео Дармиан и Штефан де Врей, главный тренер нуждается в надежном игроке обороны перед началом нового сезона. По этой причине вариант с Ромеро определен как абсолютный приоритет, а другие альтернативные варианты временно приостановлены.

Возвращение в Италию и конфликт с клубом

Для Кристиана Ромеро чемпионат Италии не является чужим. С 2018 по 2021 год он выступал в Серии А за «Дженоа» и «Аталанту». Отношения защитника, выигравшего чемпионат мира в составе сборной Аргентины, с «Тоттенхэмом» в последние месяцы значительно ухудшились. Причиной стал отъезд футболиста в Аргентину для лечения травмы без разрешения клуба.

Также, поскольку «Тоттенхэм» начал новый технический проект и в команде происходят большие изменения, Ромеро не входит в новые планы клуба. Если трансфер состоится, «Интер» получит не только опытного защитника, но и игрока с настоящими лидерскими качествами на поле. В настоящее время болельщики и эксперты внимательно следят за исходом переговоров.

ИнтерТоттенхэмКристиан РомероТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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