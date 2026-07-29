Новое требование в системе образования: Учителя иностранных языков без сертификатов будут уволены

·64·Общество
Новое требование в системе образования: Учителя иностранных языков без сертификатов будут уволены

Правительство Узбекистана вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета Министров, направленный на дальнейшее совершенствование сферы преподавания иностранных языков и регулирование деятельности образовательных учреждений. Новый документ предусматривает ужесточение требований к сертификатам у сотрудников и строгие меры вплоть до расторжения трудовых договоров.

Zamin.uz представляет важнейшие изменения в данном проекте постановления, новости, касающиеся трудовых отношений, и реформы, относящиеся к школам «Mehrli maktab».

1. Трудовые договоры с лицами, не имеющими сертификата по иностранному языку, будут расторгнуты

Согласно вынесенному на обсуждение проекту документа, предлагается внести соответствующие дополнения и изменения в постановление Кабинета Министров от 19 мая 2021 года № 312 «О мерах по эффективной организации популяризации изучения иностранных языков».

В соответствии с новой нормой, трудовые договоры, заключенные с сотрудниками, не имеющими требуемого соответствующего сертификата по иностранному языку, подлежат расторжению в порядке, установленном трудовым законодательством. Эта мера направлена на повышение потенциала кадров, преподающих в образовательных учреждениях, и качества образования.

Основная норма в проекте постановления:

«Трудовые договоры, заключенные с сотрудниками, не имеющими требуемого соответствующего сертификата по иностранному языку, расторгаются в порядке, установленном трудовым законодательством.»

2. Деятельность школ «Mehrli maktab» и выплаты из Фонда министра будут пересмотрены

В проекте также нашли отражение ряд изменений по совершенствованию деятельности школ «Mehrli maktab», организованных для детей, находящихся на длительном лечении по направлениям гематологии, онкологии, клинической иммунологии и другим:

  • Штаты и заработная плата: Утверждается типовое штатное расписание учреждения, переопределяются отдельные должности и уточняется порядок оплаты труда сотрудников.

  • Выплаты из Фонда министра: Пересматриваются сроки и порядок выплаты ежемесячных надбавок и единовременных премий, осуществляемых за счет средств Фонда министра дошкольного и школьного образования.

Основные изменения в проекте постановления Правительства

Направление / Сфера

Предусмотренные изменения

Преподаватели иностранных языков

Трудовые договоры с сотрудниками, не имеющими соответствующего сертификата, расторгаются

Трудовые отношения

Процесс увольнения осуществляется на основе требований действующего Трудового кодекса

Школы «Mehrli maktab»

Уточняются штатное расписание, должности и порядок оплаты труда

Фонд министра

Переопределяются сроки выплаты ежемесячных надбавок и единовременных премий

Статус документа

На общественном обсуждении (вступит в силу после принятия)

Подобные строгие и важные изменения в сфере образования напрямую касаются тысяч педагогов и работников отрасли, осуществляющих деятельность в системе.

Немедленно отправьте эту полезную и важную статью своим друзьям, коллегам и в группы работников сферы образования!

По вашему мнению, послужит ли расторжение трудовых договоров с учителями, не имеющими сертификатов, повышению качества образования? Оставляйте свои мысли и комментарии!

УзбекистанКабинет МинистровZamin.uzМехрли мактаб
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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