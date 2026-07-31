Каземиро заявил, что мечтал играть в одной команде с Лионельем Месси

·40·Спорт
Каземиро заявил, что мечтал играть в одной команде с Лионельем Месси

Известный полузащитник Каземиро рассказал о новой странице в своей карьере, возможности сыграть в одной команде с Лионельем Месси, а также о болезненных поражениях в сборной. Опытный футболист, известный по ярким выступлениям за Манчестер Юнайтед и Реал Мадрид, присоединился к клубу MLS Интер Майами на правах свободного агента и провел дебютный матч за новую команду. Об этом сообщает портал Goal.com.

По информации ESPN, несмотря на то, что у 34-летнего бразильского футболиста были предложения от нескольких европейских клубов, в том числе из Италии, его главной целью был переход именно в клуб из Майами. В итоге он присоединился к звездной команде, где будет выступать бок о бок со своими бывшими соперниками Лионельем Месси и Луисом Суаресом.

От грозного соперника на поле до преданного одноклубника

Каземиро, неоднократно сталкивавшийся с Лионельем Месси в напряженных матчах Эль-Класико в испанской Ла Лиге, признал аргентинского нападающего одной из величайших фигур в мире футбола. По его словам, остановить Месси в одиночку было невыполнимой задачей, и для этого всегда приходилось рассчитывать на помощь партнеров по команде.

&лакуо;Вы не представляете, сколько головной боли доставил мне Месси&ракуо;, — говорит Каземиро. &лакуо;Конечно, я всегда мечтал играть вместе с лучшими. Остановить его в одиночку было невозможно. Я очень рад, что теперь нахожусь рядом с ним и хочу продолжать выигрывать трофеи вместе. Он один из футбольных богов, или даже сам бог футбола&ракуо;.

Болезненные воспоминания о чемпионате мира

Также бразильский футболист вспомнил болезненное поражение от сборной Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Оформивший дубль в том матче и поставивший точку в выступлении сборной Бразилии на турнире Эрлинг Холанд произвел на Каземиро сильное впечатление.

&лакуо;То, что произошло на чемпионате мира... мы говорим об Эрлинге Холанде, одном из лучших девятых номеров мира, и он забил два мяча&ракуо;, — добавил опытный полузащитник. Он подчеркнул, что в детстве даже не мог представить, что сыграет на трех мундиалях в составе Бразилии, и тем не менее гордится тем, что у него была такая возможность.

КаземироЛионель МессиЭрлинг ХоландИнтер МайамиСборная Бразилии
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Jahongir Tursunov
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