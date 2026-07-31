Руководитель Mercedes-Benz высказался о проблеме кнопок в автомобилях

·30·Авто
Руководитель Mercedes-Benz высказался о проблеме кнопок в автомобилях

В последние годы в дизайне современных автомобилей усилилась тенденция отказа от физических кнопок в пользу больших сенсорных экранов. Влиятельный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz также активно участвовал в этом процессе, внедрив огромные дисплеи МБУКс Хйперскрин шириной до 1410 миллиметров. По информации иксбт.ком, руководство компании признало, что цифровое управление зашло слишком далеко и в этом вопросе были допущены определенные ошибки. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Практика сокрытия всех функций внутри экрана в автомобильной промышленности неоднократно подвергалась критике со стороны водителей. Многие практики подчеркивают, что необходимость копаться в меню во время движения для поиска нужных настроек негативно влияет на безопасность. Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус учел эти справедливые замечания клиентов и заявил, что в будущем некоторые элементы физического управления будут возвращены в практику.

Цифровой интерфейс и удобство пользователя

По словам Олы Каллениуса, инженеры немецкого бренда тратят много времени на пользовательский интерфейс (УИ). Внутри компании даже существуют шутливые требования о том, насколько простым должен быть интерфейс. Руководство считает, что система должна работать настолько легко, чтобы ею без труда мог воспользоваться как пятилетний ребенок, так и член правления Mercedes.

Тем не менее, руководитель открыто признал, что автоиндустрия в целом «перегнула палку» в вопросах цифровизации. По его словам, иногда компании создают технологии ради технологий, забывая о реальных потребностях клиентов. Именно поэтому бренд начал возвращать физические кнопки управления на рулевое колесо своих автомобилей.

Как будут выглядеть автомобильные салоны в будущем?

На вопрос о том, могут ли экраны в автомобилях стать еще больше в будущем, Ола Каллениус ответил, что на этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Однако, по его мнению, автомобильная промышленность на данный момент достигла точки «минимума кнопок». То есть политика переноса всего на экран будет ограничена, и начинается эпоха, когда наиболее оптимальные и необходимые функции снова будут управляться через физические кнопки.

Компания также ведет непрерывную работу над совершенствованием систем голосового управления, но практика подтверждает незаменимость традиционных кнопок. Mercedes-Benz подтвердила, что в будущем поставит на первое место комфорт и безопасность своих клиентов, постепенно возвращая самые необходимые физические кнопки.

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Sardor Ergashev
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