«Тренируюсь, чтобы бить жену»: спортсмен оштрафован на крупную сумму

·82·Общество
«Тренируюсь, чтобы бить жену»: спортсмен оштрафован на крупную сумму

К спортсмену, опубликовавшему в социальной сети видео с шутливой пропагандой насилия по отношению к будущей супруге, были применены меры административной ответственности.

Сообщается, что 26 июля текущего года руководитель проекта «Немолчи» Ирина Матвиенко обратилась в органы внутренних дел, заявив, что спортсмен, известный под псевдонимом «Салах», опубликовал в Instagram видео, пропагандирующее насилие, и попросила дать правовую оценку ситуации.

В ходе дознания выяснилось, что спортсмен разместил в соцсети видеозапись тренировочного процесса, сопроводив ее комментарием следующего содержания: «Тренируюсь, чтобы в будущем моя жена принимала только точные удары».

Компетентные ведомства расценили данный пост как контент, пропагандирующий притеснение и насилие.

27 июля данное административное дело было рассмотрено в Мирабадском районном суде по уголовным делам. На судебном заседании спортсмен признал свою вину, выразил раскаяние в содеянном и попросил суд о снисхождении.

Согласно решению суда, он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 189-1 Кодекса об административной ответственности — изготовление, распространение или демонстрация продукции, пропагандирующей притеснение, насилие или жестокость.

В результате спортсмену назначен штраф в размере 60 базовых расчетных величин — 24 миллиона 720 тысяч сумов.

Ирина МатвиенкоНемолчиInstagramМирабадский районный суд
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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