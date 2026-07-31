Жесткая позиция «Реала»: Винисиусу поставлено условие — новый контракт или продажа

Мадридский «Реал» намерен в кратчайшие сроки решить вопрос о продлении действующего контракта с звездным бразильским нападающим Винисиусом Жуниором. Согласно информации авторитетного издания Marca, руководство «сливочных» передало представителям игрока последнее и окончательное предложение по новому соглашению. Не намереваясь затягивать переговоры, клуб поставил Винисиусу четкое условие.

«Никакого повышения зарплаты, переговоры закрыты»

Мадридцы не планируют дополнительно увеличивать предлагаемый размер заработной платы или выводить переговоры на новый этап. Руководство «Реала» заявило, что не готово менять существующую в клубе систему оплаты труда ради Винисиуса и делать его самым высокооплачиваемым игроком команды. Сохранение финансовой иерархии в коллективе остается одним из главных приоритетов клуба.

Отказ приведет к продаже

Серьезность ситуации заключается в том, что если Винисиус отклонит данное последнее предложение, «Реал» выставит его на трансфер. Руководство клуба незамедлительно начнет серьезно рассматривать варианты продажи футболиста уже в летнее трансферное окно. Действующий контракт 26-летнего бразильца, находящегося в расцвете сил, рассчитан до 2027 года, однако клуб не хочет рисковать и отпускать его бесплатно.

Этот шаг согласуется с трансферной политикой «Реала» последних лет — клуб не боится занимать бескомпромиссную позицию в вопросах финансовых требований даже со своими главными звездами (можно вспомнить примеры Рамоса и Роналду). Хотя Винисиус является одним из ключевых игроков команды, клуб не желает нарушать внутренний баланс.

Кчастлив ли Винисиус в Мадриде?

Столь резкий поворот в переговорах может вызвать вопросы относительно счастливого будущего Винисиуса в Мадриде. Хотя он считает себя главной звездой команды, руководство клуба не намерено поднимать его до уровня самого высокооплачиваемого футболиста. Это внутреннее разногласие может повлиять на игру игрока и атмосферу в команде.

Не исключено, что «Реал» продаст Винисиуса Жуниора и направит вырученные средства на усиление других позиций. Это, без сомнений, станет очередным громким событием на трансферном рынке.

Отправьте эту важную трансферную новость своим друзьям и футбольным болельщикам! Многим будет интересно узнать об ультиматуме, который «Реал» поставил Винисиусу.

Как вы думаете, примет ли Винисиус последнее предложение «Реала» или покинет Мадрид? Оставляйте свое мнение в комментариях!