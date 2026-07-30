Радостная новость: Срок обязательной регистрации граждан продлен

Отношения дружбы и добрососедства между Узбекистаном и Кыргызстаном выходят на новый этап. В рамках встречи глав двух государств на высшем уровне был подписан исторический документ, создающий большие удобства для простых граждан. Отныне в период взаимных поездок значительно продлен срок обязательной регистрации.

Zamin.uz сообщает подробности этой важной новости и о других перспективах сотрудничества между двумя странами.

1. «Не 5 дней, а 15 дней»: Освобождение от обязанности регистрации

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам результативных переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым объявил на пресс-конференции о самой долгожданной новости. Согласно ей, был облегчен срок пребывания граждан двух стран на территории государств.

Важным аспектом является то, что подписанный Протокол освобождает граждан от обязанности временной или постоянной регистрации в уполномоченных органах принимающей страны (отделах внутренних дел, паспортных столах) в течение 15 суток с момента пересечения государственной границы. Раньше этот срок составлял всего 5 дней.

Это изменение уменьшит бюрократические барьеры для тысяч туристов, предпринимателей и граждан, навещающих родственников, а также сэкономит их время и средства.

2. Границы полностью урегулированы, а количество пунктов пропуска увеличилось вдвое

На пресс-конференции Садыр Жапаров особо подчеркнул, что вопросы приграничного сотрудничества были решены.

«Мы полностью решили пограничные вопросы. Подписаны Договор о государственной границе, протоколы о пунктах пропуска и взаимных поездках граждан. Самое главное — мы увеличили количество пунктов пропуска с 15 до 30», — заявил президент Кыргызстана.

Увеличение пограничных пунктов в два раза послужит ускорению транспортного потока, росту товарооборота и еще большей активизации поездок между двумя народами.

3. Когда вступит в силу новый порядок и новость в Андижане

Многих интересует вопрос: когда начнет действовать новый порядок? Стоит отметить, что с момента подписания Протокол не вступает в силу немедленно. Новые правила официально вступят в силу только после того, как стороны полностью выполнят внутригосударственные процедуры (ратификацию парламентом или принятие правительственного решения). До этого времени сохраняется действующий 5-дневный порядок.

Кроме того, в целях дальнейшего укрепления дружеских связей президент Жапаров сообщил об открытии Генерального консульства Кыргызской Республики в Андижане. Это облегчит жителям и предпринимателям областных регионов долины пользование консульскими услугами.

Таблица основной информации

Критерий / Информация Подробности Тема соглашения Облегчение взаимных поездок граждан Старый срок регистрации 5 дней Новый срок регистрации 15 дней (пребывание без регистрации) Пункты пропуска через границу Увеличены с 15 до 30 Новость в Андижане Открытие Генерального консульства Кыргызстана Время вступления в силу После завершения внутригосударственных процедур

Дальнейшее открытие границ между Узбекистаном и Кыргызстаном и продление срока регистрации — это историческое событие, облегчающее жизнь миллионов людей.

Немедленно отправьте эту горячую статью в духе дружбы своим друзьям, коллегам и в группы, планирующие поездки в Кыргызстан!

Как вы думаете, как эти изменения повлияют на туризм и торговлю между двумя странами? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!