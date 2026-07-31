В Бухаре газовые шары взорвались, задев электропровод (видео)
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В Бухаре возле одного из кафе возникла опасная ситуация из-за воздушных шаров, наполненных газом. Данный инцидент был снят туристами на видео и распространился в социальных сетях.
Сообщается, что шары при взлете задели линии электропередачи, после чего произошел взрыв. В момент происшествия вокруг находились туристы и другие граждане.
По данным туристической полиции, шары были наполнены природным газом. После инцидента в отношении лица, продавшего шары, и владельца здания были оформлены административные протоколы.
Этот случай вызвал широкое обсуждение в соцсетях, пользователи подчеркивают необходимость строгого соблюдения правил безопасности при использовании наполненных газом шаров.
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