Альфа-банк представил новое приложение для владельцев iPhone

·48·Технологии
Альфа-банк представил новое приложение для владельцев iPhone

Один из крупнейших финансовых институтов России, Альфа-банк, выпустил очередное программное обеспечение для пользователей и разместил его в официальном каталоге App Store. Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка, речь идет о приложении «Инвестпоток», предназначенном для пользователей iPhone. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Данный сервис предназначен для клиентов, интересующихся инвестициями и проведением финансовых операций, с его помощью предоставляется возможность действовать на рынке ценных бумаг с мобильных устройств. Представители банка призывают пользователей срочно установить новое приложение.

Акция и льготы

Согласно предоставленным данным, через новую программу можно сразу же открыть брокерский счет. Кроме того, финансовая организация объявила специальную акцию с целью привлечения новых инвесторов, согласно которой новым присоединившимся клиентам дарятся акции на сумму до 5 тысяч рублей.

Однако, учитывая текущую ситуацию и ограничения на современном финансовом рынке, сотрудники банка добавили и важное предупреждение. По их подтверждению, существует вероятность того, что данный сервис в будущем может быть удален или заблокирован на платформе App Store.

Безопасность и перспективы

В последние годы из-за политики магазина приложений компании Apple и санкционных мер банковские и финансовые приложения часто подвергаются изменениям. По этой причине пользователи стараются скачивать такие программы в момент их доступности.

Специалисты напоминают, что при установке таких приложений необходимо обращать внимание на то, чтобы они были получены из официальных источников. Стоит отметить, что сам банк признал: новое приложение «Инвестпоток», выпущенное Альфа-банком, также может работать стабильно лишь временно или столкнуться с проблемами в будущем.

Пока сохраняется возможность напрямую скачать приложение из App Store и воспользоваться предоставленными бонусами. Клиенты банка и новые инвесторы могут воспользоваться этой возможностью для формирования своего инвестиционного портфеля.

Альфа-банкApp StoreИнвестпотокiPhoneИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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