Трансферная борьба за Мику Годтса: английские клубы создают конкуренцию парижской команде

В то время как последние дни трансферного окна в европейском футболе вступают в жаркую фазу, ситуация вокруг талантливого вингера амстердамского Аякса Мики Годтса принимает резкий оборот. Хотя Пари Сен-Жермен лидирует в борьбе за 21-летнего бельгийского футболиста, авторитетные клубы Английской Премьер-лиги также рассматривают возможность вмешательства в этот трансфер. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно информации, распространенной изданием ТЭАМталк, посредники связались с представителями четырех грандов Англии — Арсенала, Ливерпуля, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма. Им было сообщено о наличии возможности перехватить молодого нападающего у парижского клуба. Пари Сен-Жермен, в свою очередь, начал активные действия по приобретению игрока, который стал главной целью для усиления линии атаки.

Интерес парижан и жесткая позиция Аякса

Спортивный советник парижского клуба Луиш Кампуш серьезно работает над тем, чтобы привести в команду Мику Годтса, который подходит под проект главного тренера Луиса Энрике. Парижане переключили свое внимание на бельгийского вингера после того, как упустили нападающего РБ Лейпциг Яна Диоманде. Самому игроку тоже понятно, что он не против переезда во Францию, не боясь конкуренции.

Однако технический директор Аякса Йорди Кройф в интервью изданию Де Телеграаф четко обозначил позицию амстердамского клуба. По его словам, игроки такого уровня со временем неизбежно покидают команду, но это должно происходить только в подходящее время и за достойную цену. Нидерландский гранд намерен сохранить молодого футболиста в клубе еще как минимум на один сезон и подчеркнул, что его трансфер будет крайне сложным.

Финансовые требования и планы английских клубов

По данным ТЭАМталк, Аякс оценивает своего талантливого вингера примерно в 60 миллионов евро (51 миллион фунтов стерлингов). Тем не менее, эта цена не испугала руководство Пари Сен-Жермен, и переговоры между сторонами продолжаются. В свою очередь, английские команды также внимательно следят за развитием ситуации.

В частности, Арсенал и Ливерпуль ведут активную работу по укомплектованию флангов атакующей линии качественными футболистами до закрытия трансферного окна. Тот факт, что действующий контракт Мики Годтса рассчитан до июня 2029 года, дает нидерландскому клубу преимущество на переговорах. Ожидается, что эта трансферная сага станет одним из самых громких событий последних дней.