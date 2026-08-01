Ожидается резкое подорожание моделей iPhone 18 Pro

Сообщается, что цены на флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, презентация которых ожидается в сентябре текущего года, будут как минимум на 250–300 долларов выше по сравнению с предыдущим поколением. Это серьезное изменение вызывает бурное обсуждение на технологическом рынке, поскольку столь резкий скачок цен на флагманские устройства в последние годы может создать неожиданную финансовую нагрузку для потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком со ссылкой на известного аналитика Джеффа Пу, в качестве основных причин роста цен называются два важных фактора. Во-первых, это высокая себестоимость новых чипов А20, которые будут производиться на базе передового 2-нанометрового технологического процесса. Во-вторых, неуклонно растущий глобальный спрос на DRAM и NAND флеш-память оказывает серьезное давление на цепочку поставок.

Инфраструктура AI и ее влияние

Данная тенденция напрямую связана с огромным спросом во всем мире на основные компоненты, необходимые для создания инфраструктуры искусственного интеллекта. Этот процесс оказывает сильное давление на цепочку поставок компании Apple , что неизбежно отражается на стоимости конечного продукта. Компания пытается покрыть эти расходы за счет изменения цен на модели высшего класса.

Кроме того, Apple принимает меры по балансировке первоначальных инвестиций в научно-исследовательские работы по созданию своего первого складного iPhone, а также по сохранению уровня рентабельности общего бизнеса аппаратного обеспечения. По мнению экспертов, если цена базовой версии Pro на зарубежных рынках вырастет на 250–300 долларов, топовые модели с большим объемом памяти обойдутся еще дороже.

Технические обновления и ожидаемые премьеры

Несмотря на рост цен, устройства серии iPhone 18 Pro получат полное обновление с чипом Bionic нового поколения. Это значительно повысит вычислительную мощность для локальной обработки возможностей Apple Intelligence. Также компания установит новый датчик в систему камер, улучшит характеристики телеобъектива и оптимизирует материалы корпуса и структуру теплоотвода для адаптации к долгосрочным расчетам AI и сценариям тяжелой съемки.

Напомним, что аналитик Джефф Пу и ранее делал точные прогнозы: он верно предсказал появление оперативной памяти ЛПДДР5 и 48-мегапиксельного сенсора в моделях iPhone 14 Pro, а также наличие перископных камер в iPhone 15 Pro. Именно поэтому его новые прогнозы воспринимаются в технологическом мире со всей серьезностью.