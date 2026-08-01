Ожидается резкое подорожание моделей iPhone 18 Pro

·254·Технологии
Ожидается резкое подорожание моделей iPhone 18 Pro

Сообщается, что цены на флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, презентация которых ожидается в сентябре текущего года, будут как минимум на 250–300 долларов выше по сравнению с предыдущим поколением. Это серьезное изменение вызывает бурное обсуждение на технологическом рынке, поскольку столь резкий скачок цен на флагманские устройства в последние годы может создать неожиданную финансовую нагрузку для потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание иксбт.ком со ссылкой на известного аналитика Джеффа Пу, в качестве основных причин роста цен называются два важных фактора. Во-первых, это высокая себестоимость новых чипов А20, которые будут производиться на базе передового 2-нанометрового технологического процесса. Во-вторых, неуклонно растущий глобальный спрос на DRAM и NAND флеш-память оказывает серьезное давление на цепочку поставок.

Инфраструктура AI и ее влияние

Данная тенденция напрямую связана с огромным спросом во всем мире на основные компоненты, необходимые для создания инфраструктуры искусственного интеллекта. Этот процесс оказывает сильное давление на цепочку поставок компании Apple, что неизбежно отражается на стоимости конечного продукта. Компания пытается покрыть эти расходы за счет изменения цен на модели высшего класса.

Кроме того, Apple принимает меры по балансировке первоначальных инвестиций в научно-исследовательские работы по созданию своего первого складного iPhone, а также по сохранению уровня рентабельности общего бизнеса аппаратного обеспечения. По мнению экспертов, если цена базовой версии Pro на зарубежных рынках вырастет на 250–300 долларов, топовые модели с большим объемом памяти обойдутся еще дороже.

Технические обновления и ожидаемые премьеры

Несмотря на рост цен, устройства серии iPhone 18 Pro получат полное обновление с чипом Bionic нового поколения. Это значительно повысит вычислительную мощность для локальной обработки возможностей Apple Intelligence. Также компания установит новый датчик в систему камер, улучшит характеристики телеобъектива и оптимизирует материалы корпуса и структуру теплоотвода для адаптации к долгосрочным расчетам AI и сценариям тяжелой съемки.

Напомним, что аналитик Джефф Пу и ранее делал точные прогнозы: он верно предсказал появление оперативной памяти ЛПДДР5 и 48-мегапиксельного сенсора в моделях iPhone 14 Pro, а также наличие перископных камер в iPhone 15 Pro. Именно поэтому его новые прогнозы воспринимаются в технологическом мире со всей серьезностью.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологииИскусственный интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовПроцессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовСегодня, 05:21Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСоздано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСегодня, 04:57Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСмарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСегодня, 03:59Модели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияМодели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияСегодня, 03:26OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыOpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыСегодня, 02:27Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныЛондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныСегодня, 02:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно