Ожидается резкое подорожание моделей iPhone 18 Pro
Сообщается, что цены на флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, презентация которых ожидается в сентябре текущего года, будут как минимум на 250–300 долларов выше по сравнению с предыдущим поколением. Это серьезное изменение вызывает бурное обсуждение на технологическом рынке, поскольку столь резкий скачок цен на флагманские устройства в последние годы может создать неожиданную финансовую нагрузку для потребителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
Как передает издание иксбт.ком со ссылкой на известного аналитика Джеффа Пу, в качестве основных причин роста цен называются два важных фактора. Во-первых, это высокая себестоимость новых чипов А20, которые будут производиться на базе передового 2-нанометрового технологического процесса. Во-вторых, неуклонно растущий глобальный спрос на DRAM и NAND флеш-память оказывает серьезное давление на цепочку поставок.
Инфраструктура AI и ее влияниеДанная тенденция напрямую связана с огромным спросом во всем мире на основные компоненты, необходимые для создания инфраструктуры искусственного интеллекта. Этот процесс оказывает сильное давление на цепочку поставок компании Apple, что неизбежно отражается на стоимости конечного продукта. Компания пытается покрыть эти расходы за счет изменения цен на модели высшего класса.
Кроме того, Apple принимает меры по балансировке первоначальных инвестиций в научно-исследовательские работы по созданию своего первого складного iPhone, а также по сохранению уровня рентабельности общего бизнеса аппаратного обеспечения. По мнению экспертов, если цена базовой версии Pro на зарубежных рынках вырастет на 250–300 долларов, топовые модели с большим объемом памяти обойдутся еще дороже.
Технические обновления и ожидаемые премьерыНесмотря на рост цен, устройства серии iPhone 18 Pro получат полное обновление с чипом Bionic нового поколения. Это значительно повысит вычислительную мощность для локальной обработки возможностей Apple Intelligence. Также компания установит новый датчик в систему камер, улучшит характеристики телеобъектива и оптимизирует материалы корпуса и структуру теплоотвода для адаптации к долгосрочным расчетам AI и сценариям тяжелой съемки.
Напомним, что аналитик Джефф Пу и ранее делал точные прогнозы: он верно предсказал появление оперативной памяти ЛПДДР5 и 48-мегапиксельного сенсора в моделях iPhone 14 Pro, а также наличие перископных камер в iPhone 15 Pro. Именно поэтому его новые прогнозы воспринимаются в технологическом мире со всей серьезностью.
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