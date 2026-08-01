Войцех Щенсный откровенно высказался о своей привычке курить

·43·Спорт
Войцех Щенсный откровенно высказался о своей привычке курить

Польский вратарь клуба Барселона Войцех Щенсный признался, что не готов отказаться от своей вредной привычки и зависимости от курения. Наряду с уверенной игрой на поле, опытный голкипер уже успел завоевать любовь болельщиков каталонской команды благодаря своей искренности и открытости. В интервью изданию The Athletic футболист подробно высказался о личных слабостях и своем отношении к этому пороку. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

Согласно информации, опубликованной спортивным изданием, Щенсный не скрывал радости по поводу того, что впервые в карьере у него появилась своя собственная персональная кричалка. Болельщики скандируют специальные лозунги на стадионе в поддержку вратаря. Хотя это не самый оптимальный образ для профессионального спортсмена, голкипер подчеркнул, что не скрывает свое истинное лицо и фанаты ценят именно эту его открытость.

Щенсный о своей привычке

Футболист назвал курение ужасной привычкой и открыто заявил, что никому ее не рекомендует. По его словам, это зависимость, с которой он живет долгие годы и которую даже не пытается побороть. Щенсный отметил, что не пытается скрывать это положение дел, и благодаря открытому признанию фанаты принимают его еще ближе к сердцу.

&лакуо;У меня никогда не было своей кричалки, поэтому я наслаждаюсь текущей ситуацией. Возможно, это не самая профессиональная ситуация в мире, но я остаюсь собой. Люди знают, что у меня есть зависимость, от которой я не могу избавиться&ракуо;, &мдаш; говорит польский голкипер.

Отношение болельщиков и человеческие качества

Опытный вратарь отметил, что партнеры по команде и болельщики могут быть подвержены множеству других зависимостей, включая никотин, алкоголь или азартные игры, но он никогда не лицемерил в этом вопросе. Авторитет игрока вырос от того, что люди узнали о его курении не из снимков папарацци, а услышали от самого футболиста.

Щенсный добавил, что подобные человеческие слабости могут встретиться у любого человека, и через свою историю многие простые болельщики могут увидеть ситуации из собственной повседневной жизни. В мире профессионального спорта такая откровенность встречается редко, и этот шаг вратаря Барселоны был тепло встречен общественностью.

Войцех ЩенсныйБарселонаФутболЛа ЛигаСпорт
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