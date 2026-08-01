В предгорье Китабского района загорелась сухая трава

Сегодня, 1 августа, в 13:35 было зафиксировано возгорание сухой травы на предгорном участке у дороги на территории махалли «Кайнар» Китабского района Кашкадарьинской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления по чрезвычайным ситуациям Кашкадарьинской области.

После получения сообщения на место происшествия прибыло одно спасательное подразделение 11-й пожарно-спасательной части Отдела по чрезвычайным ситуациям Китабского района. Специалисты приняли необходимые меры для предотвращения распространения огня и ликвидировали его в короткие сроки.

В результате оперативных действий пожар был полностью потушен к 15:20. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.