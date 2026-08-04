Габби Джордж близка к переходу из Манчестер Юнайтед в Брайтон

·38·Спорт
Габби Джордж близка к переходу из Манчестер Юнайтед в Брайтон

На рынке трансферов в женском футболе Англии продолжаются интересные события. По данным BBC Sport, Брайтон энд Хоув Альбион близок к заключению сделки на шестизначную сумму по переходу защитницы Манчестер Юнайтед Габби Джордж. Этот трансфер, который планируется оформить перед началом нового сезона, рассматривается как важный шаг для 29-летней футболистки, стремящейся регулярно получать игровую практику в основном составе. Об этом сообщает Goal.com.

Действующий контракт опытной защитницы с Манчестер Юнайтед вступил в последний год. В январе клуб активировал опцию продления соглашения. За три года в составе «красных дьяволиц» Габби Джордж провела более 50 матчей и помогла команде завоевать Кубок Англии среди женщин в 2024 году.

Новая команда и планы по усилению состава

Переход Габби Джордж станет большим усилением для амбициозного состава Брайтона под руководством Дарио Видошича. Желание футболистки регулярно получать игровое время и её богатый опыт хорошо дополнят выступления других игроков, подписанных клубом в летнее трансферное окно, включая капитана сборной Швейцарии Лиа Вэлти и полузащитницу «Хаммарбю» Эмили Йорамо.

Напомним, до перехода в Манчестер Юнайтед в 2023 году футболистка, прошедшая академию «Эвертона», сыграла более 100 матчей и провела три встречи за сборную Англии. Её быстрая адаптация в новой команде будет иметь большое значение для реализации тактических планов Видосича.

Изменения в Манчестер Юнайтед и будущее

Разрешение руководства Манчестер Юнайтед на продажу Габби Джордж пришлось на период важных тренерских изменений в клубе. В понедельник клуб официально подтвердил, что Марк Скиннер по взаимному согласию покинул пост главного тренера. Сейчас руководство активно ищет нового специалиста, чтобы продолжить борьбу за высокие места.

Средства от этого трансфера предоставят клубу дополнительные финансовые возможности в процессе перестройки состава. Для Брайтона, завершившего прошлый сезон на седьмом месте, новый сезон начнётся с серьёзных испытаний. В частности, команда стартует домашним матчем против «Арсенала» в воскресенье, 6 сентября.

Габби ДжорджБрайтонМанчестер ЮнайтедЖенская СуперлигаТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Лука Модрич объяснил, почему продлил контракт с «Миланом»Сегодня, 10:50Криштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровКриштиану Роналду показал свой многомиллионный гараж суперкаровСегодня, 09:56Ноел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяНоел Микаелян сделал неожиданный выбор: теперь его соперник — ОпетаяСегодня, 08:15Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Джозеф Паркер возвращается на ринг: новое решение по делу о кокаине...Сегодня, 07:55Оливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваОливейра назвал главное преимущество Гарри в бою против МахачеваСегодня, 07:50Лионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиЛионель Месси забил очередные голы за Интер МайамиСегодня, 06:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов