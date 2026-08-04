Габби Джордж близка к переходу из Манчестер Юнайтед в Брайтон

На рынке трансферов в женском футболе Англии продолжаются интересные события. По данным BBC Sport, Брайтон энд Хоув Альбион близок к заключению сделки на шестизначную сумму по переходу защитницы Манчестер Юнайтед Габби Джордж. Этот трансфер, который планируется оформить перед началом нового сезона, рассматривается как важный шаг для 29-летней футболистки, стремящейся регулярно получать игровую практику в основном составе. Об этом сообщает Goal.com.

Действующий контракт опытной защитницы с Манчестер Юнайтед вступил в последний год. В январе клуб активировал опцию продления соглашения. За три года в составе «красных дьяволиц» Габби Джордж провела более 50 матчей и помогла команде завоевать Кубок Англии среди женщин в 2024 году.

Новая команда и планы по усилению состава

Переход Габби Джордж станет большим усилением для амбициозного состава Брайтона под руководством Дарио Видошича. Желание футболистки регулярно получать игровое время и её богатый опыт хорошо дополнят выступления других игроков, подписанных клубом в летнее трансферное окно, включая капитана сборной Швейцарии Лиа Вэлти и полузащитницу «Хаммарбю» Эмили Йорамо.

Напомним, до перехода в Манчестер Юнайтед в 2023 году футболистка, прошедшая академию «Эвертона», сыграла более 100 матчей и провела три встречи за сборную Англии. Её быстрая адаптация в новой команде будет иметь большое значение для реализации тактических планов Видосича.

Изменения в Манчестер Юнайтед и будущее

Разрешение руководства Манчестер Юнайтед на продажу Габби Джордж пришлось на период важных тренерских изменений в клубе. В понедельник клуб официально подтвердил, что Марк Скиннер по взаимному согласию покинул пост главного тренера. Сейчас руководство активно ищет нового специалиста, чтобы продолжить борьбу за высокие места.

Средства от этого трансфера предоставят клубу дополнительные финансовые возможности в процессе перестройки состава. Для Брайтона, завершившего прошлый сезон на седьмом месте, новый сезон начнётся с серьёзных испытаний. В частности, команда стартует домашним матчем против «Арсенала» в воскресенье, 6 сентября.