Дорога от станции метро «Чиланзар» до 16-й городской больницы будет временно закрыта

·75·Общество
Дорога от станции метро «Чиланзар» до 16-й городской больницы будет временно закрыта

В связи с проведением ремонтных работ в целях улучшения дорожной инфраструктуры в Чиланзарском районе города Ташкента автомобильная дорога от станции метро «Чиланзар» до улицы Арнасай в направлении 16-й городской больницы будет временно закрыта для движения транспорта.

Сообщается, что данное ограничение будет действовать с 00:00 6 августа до 08:00 10 августа. В этот период планируется завершить все ремонтные работы на данном участке.

Ответственные лица просят водителей заранее планировать маршрут и пользоваться альтернативными направлениями, чтобы избежать пробок. Также граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ТашкентЧиланзарАрнасай
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