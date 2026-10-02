В рамках европейской космической программы изучается создание второго стартового комплекса

В рамках усилий Европы по развитию собственной космической инфраструктуры и снижению зависимости от внешних факторов предпринимается важный шаг. Согласно данным иксбт.ком, испанская компания ПЛД Спаке и Французский космический центр (КНЭС) приступили к изучению возможности строительства второй стартовой площадки на космодроме Куру во Французской Гвиане. Эта инициатива является частью масштабной программы, направленной на расширение потенциала европейских коммерческих ракет-носителей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Рассматривается возможность размещения нового комплекса на территории бывшей площадки для французских ракет Диамант. В настоящее время КНЭС проводит работы по адаптации этой зоны для использования несколькими частными операторами. Планируемая площадка предназначена для ракет Миура 5 и более крупных Миура 9 компании ПЛД Спаке, что позволит увеличить частоту будущих пусков.

Поддержка и финансирование Европейского космического агентства

Данные проекты реализуются в рамках программы Эуропеан Лаунчер Чалленге, объявленной Европейским космическим агентством (ESA). Основная цель программы — обеспечение независимого доступа Европы к космосу. Контракт, заключенный в августе с общим объемом финансирования 158,9 млн евро, в основном финансируется Испанией при участии Германии.

Стоит отметить, что ПЛД Спаке уже ведет работы по созданию своего первого стартового комплекса на космодроме Куру. В июне текущего года компания стала первым в истории частным оператором, подписавшим с КНЭС соглашение о строительстве собственной площадки на данном космодроме.

Планы на будущее и испытания

На сегодняшний день компания осуществила лишь один успешный полет в своей истории: в октябре 2023 года была успешно запущена суборбитальная ракета Миура 1. Первый испытательный полет основной ракеты Миура 5 запланирован на 2026 год с первого комплекса на Куру.

Идея строительства второго стартового комплекса пока находится на стадии совместного исследования. Однако создание этой инфраструктуры заложит важную основу для последовательных и непрерывных пусков ракет Миура 5 и Миура 9, что значительно укрепит позиции Европы на коммерческом космическом рынке.