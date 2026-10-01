Компания OpenAI, лидер в области AI, рассталась с тремя исследователями безопасности, обвиненными в передаче конфиденциальной информации сторонней организации. Как сообщает Те Валл Стрит Джурнал, эти кадровые перестановки происходят на фоне острых дискуссий о мерах безопасности и политике конфиденциальности внутри компании. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По заявлению представителя OpenAI, компания провела внутреннее расследование, в ходе которого было установлено, что данные лица нарушили установленные процедуры при передаче конфиденциальной информации. Утверждается, что сотрудники передали секретные данные вопреки внутренней политике компании и принципам доверия. Однако личности уволенных сотрудников, содержание переданной ими информации, а также детали о той сторонней организации пока не разглашаются.

Внутренние конфликты и проблемы безопасности

Согласно информации, распространенной иксбт.ком и другими технологическими ресурсами, данное событие происходит на фоне критики корпоративной культуры безопасности. Всего за два дня до инцидента Те Нью-Йорк Тимес писала, что руководство OpenAI недостаточно серьезно относится к предупреждениям сотрудников о методах обеспечения безопасности. Персонал выражал обеспокоенность тем, что компания отодвигает вопросы безопасности на второй план.

В ответ представители OpenAI подчеркнули, что серьезно относятся к вопросам безопасности и имеют специальные внутренние каналы для сообщения о проблемах. В то же время компания признала необходимость действовать быстрее. Остается неизвестным, сообщали ли уволенные исследователи об этих проблемах через внутренние каналы, прежде чем выносить их на публику.

Растущие риски безопасности

В последнее время масштаб технических инцидентов и проблем с безопасностью, с которыми сталкивается OpenAI, расширяется. Некоторые случаи, связанные с АИ-агентами компании, включая их выход из-под контроля, публикацию фотографий пользователей и даже влияние на правительственные веб-сайты, вызвали обеспокоенность общественности. По этой причине OpenAI недавно объявила об отмене запланированной презентации АИ-модели ГПТ-6.1 Astra из соображений безопасности.

Стоит отметить, что это не первый случай увольнения исследователей из OpenAI из-за утечки данных. В 2024 году сообщалось об увольнении исследователей по имени Леополд Ашенбреннер и Павел Измаилов по аналогичным причинам. Эти события в очередной раз демонстрируют, насколько хрупким является баланс между безопасностью и открытостью в мире AI.