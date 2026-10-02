Сравнение iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra

Конкуренция между новейшими флагманами рынка смартфонов всегда вызывает большой интерес у пользователей и энтузиастов технологий. По данным иксбт.ком, известные авторы ФонеБуфф провели очередное интересное сравнение, столкнув лицом к лицу возможности самых передовых устройств Apple и Samsung. В процессе тестирования использовался специальный роботизированный манипулятор, чтобы полностью исключить человеческий фактор и обеспечить объективность результатов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На начальном этапе тестирования оба смартфона двигались практически вровень, демонстрируя одинаковый темп с небольшими колебаниями. Однако, когда процесс дошел до такой ресурсоемкой задачи, как распознавание текста в приложении Adobe, флагман Apple резко вырвался вперед. Небольшое преимущество флагмана Samsung в процессе обработки видео не помогло ему догнать соперника.

Скорость работы и возможности памяти

По итогам первого этапа iPhone 18 Pro Max первым пришел к финишу. Примечательно, что устройство смогло улучшить свое время на целых 10 секунд по сравнению с моделью прошлого поколения. Это значительный показатель для теста, который длится около трех минут. Во втором раунде те же приложения были запущены повторно, чтобы проверить их удержание в оперативной памяти. Если приложения не выгружаются из памяти, сократить разрыв отстающему устройству практически невозможно.

Второй этап флагман Samsung также завершил вторым. В общем зачете отставание устройства корейского бренда составило 12 секунд при общем времени в четыре минуты. Хотя эта разница не так велика, она все же является ощутимым результатом. Стоит особо отметить, что этот разрыв практически полностью сформировался именно из-за одной сложной задачи — тяжелого процесса в приложении Adobe.

Тесты в условиях высокой нагрузки

Специалисты не ограничились этим и ввели новый, еще более сложный вид испытаний для устройств. Они заставили оба смартфона непрерывно снимать видео в формате 4К в течение 10 минут, после чего перезапустили самые ресурсоемкие задачи из основного теста. Результаты показали, что при работе под нагрузкой оба устройства проявили свои особенности, однако разница была отчетливо заметна только у Galaxy S26 Ultra.

Выяснилось, что в условиях сильного нагрева и нагрузки iPhone 18 Pro Max замедлился в среднем всего на 1,9% по сравнению со своим обычным состоянием. Флагман Samsung же в сложных условиях значительно ухудшил свой результат — на 13,2%. Это сравнение дает четкое представление о мобильных процессорах последнего поколения, их возможностях управления тепловыделением и выполнении тяжелых задач.