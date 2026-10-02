Представлен ноутбук HP ОмниБук 5 14

·15·Технологии
Представлен ноутбук HP ОмниБук 5 14

В условиях растущей конкуренции на мировом рынке компьютеров ведущие производители продолжают предлагать покупателям доступные и качественные альтернативы. По данным иксбт.ком, компания HP представила новую модель HP ОмниБук 5 14, которая привлекает внимание своими техническими возможностями и привлекательной ценой. Ожидается, что этот ноутбук со стартовой ценой от 700 долларов займет свою нишу на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Техническая база и производительность

Новое устройство HP ОмниБук 5 14, как и многие аналогичные модели последних месяцев, базируется на платформе Intel Вилдкат Лаке. В частности, базовая версия ноутбука оснащена процессором Коре 5 315. Также в конфигурацию входят 8 GB оперативной памяти (RAM) и ССД-накопитель объемом 256 GB.

Специалисты отмечают, что с учетом высокой стоимости модулей памяти это является стандартным показателем для начальных устройств в данном сегменте. Тем не менее, устройство обеспечивает достаточную скорость для повседневных задач и работы с офисными приложениями.

Дизайн и преимущество ОЛЭД-дисплея

Особое внимание в этом ноутбуке уделено внешнему виду и материалам корпуса, он будет доступен в нескольких цветовых решениях. Покупатели могут выбрать один из вариантов: серебристый, синий, зеленый или розовый. Толщина корпуса составляет всего 11,7 мм, а вес — 1,16 кг, что делает его сверхлегким и удобным.

Одним из главных и неожиданных преимуществ модели является экран. Впервые среди ноутбуков в этом ценовом сегменте базовая версия оснащена ОЛЭД-дисплеем с разрешением Фулл ХД. В более дорогих модификациях разрешение экрана увеличено до 1600п, что обеспечивает четкость изображения и яркость цветов.

Возможности подключения и автономность

Исходя из потребностей современных пользователей, HP ОмниБук 5 14 оснащен необходимыми интерфейсами. В частности, на корпусе имеются два порта USB-C и выход HDMI, что упрощает подключение внешних устройств и мониторов.

По данным производителя, устройство обладает высокими показателями автономности и может работать до 42 часов в оптимальном режиме. Сочетание таких возможностей и ОЛЭД-экрана выделяет его среди конкурентов в своем классе.

HPOmniBookНоутбукIntelТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

HP представила большой и доступный ноутбук ОмниБук 3 17HP представила большой и доступный ноутбук ОмниБук 3 1713 сентября 17:23Первый в мире ноутбук на базе Ryzen AI Max+ PRO 495 попал на фотоПервый в мире ноутбук на базе Ryzen AI Max+ PRO 495 попал на фото18 сентября 12:25HP представила доступный ноутбук ОмниБук 3 с рекордным временем автономной работыHP представила доступный ноутбук ОмниБук 3 с рекордным временем автономной работы26 августа 04:29Lenovo представила концепт ноутбука толщиной 10 миллиметровLenovo представила концепт ноутбука толщиной 10 миллиметров4 сентября 09:54Acer представила ультралегкий ноутбук Свифт Бладе 14Acer представила ультралегкий ноутбук Свифт Бладе 142 сентября 21:25Huawei и HP заключили соглашение по технологиям Wi-FiHuawei и HP заключили соглашение по технологиям Wi-Fi26 августа 17:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Сообщения о царапинах на iPhone 18 Pro Max вызвали бурные обсуждения в сети
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27