Представлен ноутбук HP ОмниБук 5 14

В условиях растущей конкуренции на мировом рынке компьютеров ведущие производители продолжают предлагать покупателям доступные и качественные альтернативы. По данным иксбт.ком, компания HP представила новую модель HP ОмниБук 5 14, которая привлекает внимание своими техническими возможностями и привлекательной ценой. Ожидается, что этот ноутбук со стартовой ценой от 700 долларов займет свою нишу на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Техническая база и производительность

Новое устройство HP ОмниБук 5 14, как и многие аналогичные модели последних месяцев, базируется на платформе Intel Вилдкат Лаке. В частности, базовая версия ноутбука оснащена процессором Коре 5 315. Также в конфигурацию входят 8 GB оперативной памяти (RAM) и ССД-накопитель объемом 256 GB.

Специалисты отмечают, что с учетом высокой стоимости модулей памяти это является стандартным показателем для начальных устройств в данном сегменте. Тем не менее, устройство обеспечивает достаточную скорость для повседневных задач и работы с офисными приложениями.

Дизайн и преимущество ОЛЭД-дисплея

Особое внимание в этом ноутбуке уделено внешнему виду и материалам корпуса, он будет доступен в нескольких цветовых решениях. Покупатели могут выбрать один из вариантов: серебристый, синий, зеленый или розовый. Толщина корпуса составляет всего 11,7 мм, а вес — 1,16 кг, что делает его сверхлегким и удобным.

Одним из главных и неожиданных преимуществ модели является экран. Впервые среди ноутбуков в этом ценовом сегменте базовая версия оснащена ОЛЭД-дисплеем с разрешением Фулл ХД. В более дорогих модификациях разрешение экрана увеличено до 1600п, что обеспечивает четкость изображения и яркость цветов.

Возможности подключения и автономность

Исходя из потребностей современных пользователей, HP ОмниБук 5 14 оснащен необходимыми интерфейсами. В частности, на корпусе имеются два порта USB-C и выход HDMI, что упрощает подключение внешних устройств и мониторов.

По данным производителя, устройство обладает высокими показателями автономности и может работать до 42 часов в оптимальном режиме. Сочетание таких возможностей и ОЛЭД-экрана выделяет его среди конкурентов в своем классе.