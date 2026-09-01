Хамзат Чимаев возвращается в октагон — он бросил вызов 4 звездам

·31·Спорт
Хамзат Чимаев возвращается в октагон — он бросил вызов 4 звездам

Известный боец, бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев официально объявил, что готов вернуться в октагон после долгожданного перерыва. На своей официальной странице в социальных сетях он бросил прямой открытый вызов четырем сильнейшим бойцам дивизиона.

Чимаев заявил, что готов вступить в бой в любое время, чтобы вернуть чемпионский пояс и восстановить свои позиции в дивизионе.

«Скажите, когда будете готовы»: открытый вызов от Чимаева

Хамзат Чимаев обратился к ведущим представителям дивизиона со следующими словами:

  • Список соперников: «Я готов. Дайте мне знать, когда будете готовы: Шон Стрикленд, Дрикус дю Плесси, Нассурдин Имавов, Кайо Борральо!»;

  • Борьба за пояс: В этот список вобли бывшие и действующие лидеры, а также самые опасные претенденты среднего веса.

Поражение от Стрикленда и массовая потасовка

Деятельность Чимаева в последние месяцы была насыщена рядом резких событий:

  • Утрата пояса: В мае текущего года на турнире UFC 328 Чимаев провел бескомпромиссный 5-раундовый бой против американца Шона Стрикленда, уступив раздельным решением судей (сплит декисион) и потеряв чемпионский пояс;

  • Перерыв вне октагона: После этого поражения он еще не провел ни одного официального боя в рамках UFC;

  • Конфликт с Диллоном Дэнисом: В июне Чимаев вышел на ковер против американца Диллона Дэниса на турнире по грэпплингу RAF, и по окончании этой схватки между командами обеих сторон вспыхнула масштабная массовая потасовка.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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