2,4 миллиона лайков за час: прощальный пост Месси взбудоражил весь интернет!

·44·Спорт
2,4 миллиона лайков за час: прощальный пост Месси взбудоражил весь интернет!

Официальное заявление 39-летнего капитана сборной Аргентины Лионелья Месси о завершении карьеры в национальной команде вызвало беспрецедентный ажиотаж в глобальной сети. Прощальный пост обладателя восьми «Золотых мячей» в Instagram всего через час после публикации набрал более 2,4 миллиона «лайков», установив рекорд.

Как выяснилось, легендарный нападающий на самом деле написал это письмо сразу после финала чемпионата мира 2026 года — еще 21 июля, но решил обнародовать его только сейчас.

Абсолютные рекорды в футболке «Альбиселесте»

Месси вписал новую страницу в историю, установив недосягаемые показатели в сборной Аргентины:

  • 207 матчей и 125 голов: Лионель является абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных матчей и забитых голов в истории национальной команды;

  • 6 чемпионатов мира: За свою карьеру легендарный футболист принял участие в рекордных 6 мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026);

  • Коллекция международных трофеев:

    • Чемпион мира: 2022 год (Катар);

    • Серебряный призёр ЧМ: 2014 и 2026 годы;

    • Обладатель Кубка Америки: 2021 и 2024 годы;

    • Олимпийский чемпион: 2008 год (Пекин).

Яркая карьера на клубном уровне

Великолепный путь 39-летней звезды на клубном уровне продолжается:

  • Вершины с «Барселоной»: В составе каталонского клуба он 4 раза выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, по 3 раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира;

  • Эпоха ПСЖ и «Интер Майами»: После успешных лет во французском «ПСЖ» с 2023 года защищает цвета североамериканского клуба MLS «Интер Майами» и продолжит выступления на клубном уровне;

  • Рекорд «Золотого мяча»: Удерживает мировой рекорд как единственный игрок в истории футбола, выигравший «Золотой мяч» 8 раз.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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