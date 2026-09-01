2,4 миллиона лайков за час: прощальный пост Месси взбудоражил весь интернет!

Официальное заявление 39-летнего капитана сборной Аргентины Лионелья Месси о завершении карьеры в национальной команде вызвало беспрецедентный ажиотаж в глобальной сети. Прощальный пост обладателя восьми «Золотых мячей» в Instagram всего через час после публикации набрал более 2,4 миллиона «лайков», установив рекорд.

Как выяснилось, легендарный нападающий на самом деле написал это письмо сразу после финала чемпионата мира 2026 года — еще 21 июля, но решил обнародовать его только сейчас.

Абсолютные рекорды в футболке «Альбиселесте»

Месси вписал новую страницу в историю, установив недосягаемые показатели в сборной Аргентины:

207 матчей и 125 голов: Лионель является абсолютным рекордсменом по количеству сыгранных матчей и забитых голов в истории национальной команды;

6 чемпионатов мира: За свою карьеру легендарный футболист принял участие в рекордных 6 мундиалях (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026);

Коллекция международных трофеев: Чемпион мира: 2022 год (Катар); Серебряный призёр ЧМ: 2014 и 2026 годы; Обладатель Кубка Америки: 2021 и 2024 годы; Олимпийский чемпион: 2008 год (Пекин).



Яркая карьера на клубном уровне

Великолепный путь 39-летней звезды на клубном уровне продолжается: