В Венгрии пьяный мужчина угнал самолет и полетел в сторону АЭС

В Венгрии 24-летний мужчина без разрешения взял легкомоторный самолет Кессна 172 с аэродрома в городе Калоча и полетел в сторону атомной электростанции «Пакш». Об этом сообщает «Эуроинтегратион».

Инцидент произошел утром 29 августа. Военные радары зафиксировали самолет вскоре после его взлета. Поскольку он двигался в сторону особо охраняемого воздушного пространства в районе АЭС «Пакш», в воздух были подняты два истребителя ДжАС 39 Грипен ВВС Венгрии.

Однако до прибытия истребителей Кессна 172 совершил вынужденную посадку на подсолнечном поле близ деревни Герьен. Самолет получил повреждения, а мужчина отделался легкими травмами. Он ушел с места происшествия пешком и попытался угнать автомобиль остановившегося для оказания помощи водителя. Вскоре он был задержан полицией.

В ходе проверки выяснилось, что 24-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранительные органы ведут расследование по факту незаконного завладения воздушным судном и других возможных правонарушений.

Атомная электростанция «Пакш» является единственной коммерческой АЭС в Венгрии. Воздушное пространство вокруг нее находится под особой охраной.