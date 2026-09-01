Важные поздравления от Трампа, Си Цзиньпина и Путина: что написали мировые лидеры Шавкату Мирзиёеву?

·17·Узбекистан
Важные поздравления от Трампа, Си Цзиньпина и Путина: что написали мировые лидеры Шавкату Мирзиёеву?

В связи с 35-летием государственной независимости Узбекистана на имя Президента Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравительные письма от глав ведущих государств и правительств мира, международных организаций и известных общественных деятелей.

Лидеры глобальной политики в своих поздравлениях высоко оценили целенаправленные реформы, осуществляемые в Узбекистане в последние годы, растущий авторитет страны на международной арене, а также отношения стратегического партнерства.

Дональд Трамп: «Наше стратегическое партнерство последовательно расширяется»

Президент США Дональд Трамп в официальном поздравлении от имени Белого дома остановился на развитии связей между двумя странами:

  • Высокая оценка реформ: «По мере того как Узбекистан осуществляет важные и адресные реформы, наше стратегическое партнерство также последовательно расширяется и развивается»;

  • Безопасность и инвестиции: «За прошедший год мы проделали значительную работу по обеспечению безопасности границ, увеличению двусторонней торговли и инвестиций, укреплению связей в энергетическом секторе и расширению региональной взаимосвязанности»;

  • Будущие перспективы: Глава Белого дома выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут и дальше укреплять дружественные отношения путем изучения новых направлений сотрудничества.

Си Цзиньпин: «Всесторонний стратегический партнер при любых обстоятельствах»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил огромные успехи Узбекистана на пути развития:

  • Результаты последнего десятилетия: «За прошедшие 35 лет, особенно за последнее десятилетие, под Вашим руководством Узбекистан добился значительных успехов в своем развитии. Как дружественный сосед и стратегический партнер при любых обстоятельствах, Китай искренне рад этому»;

  • Сообщество единой судьбы: «Мы с Вами определили новые планы развития отношений. Готов вместе содействовать построению китайско-узбекского сообщества единой судьбы во имя процветания народов двух стран».

Владимир Путин: «Узбекистан пользуется высоким авторитетом на мировой арене»

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул союзнические отношения между нашими странами:

  • Международный авторитет и стабильность: «Ваша страна уверенно идет по пути экономического и социального развития и по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене»;

  • Плодотворное партнерство: «Между Москвой и Ташкентом налажено плодотворное партнерство по всем основным направлениям, эффективное взаимодействие по международным вопросам. Мы продолжим расширять партнерство в интересах региональной безопасности и наших дружественных народов».

Зарубежные лидеры, направившие поздравления народу Узбекистана:

  • Центральная Азия и братские государства: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;

  • Страны Европы и Ближнего Востока: Президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Италии Серджо Маттарелла, председатель Европейского совета Антониу Кошта, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и другие государственные деятели.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В трех районах Ташкента началась реновация: что ждет собственников?В трех районах Ташкента началась реновация: что ждет собственников?Сегодня, 07:36Послание от Трампа Шавкату Мирзиёеву: детали встречи со спецпредставителем СШАПослание от Трампа Шавкату Мирзиёеву: детали встречи со спецпредставителем СШАВчера, 22:05Исторические переговоры: Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин установили новый рубеж в $30 миллиардовИсторические переговоры: Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин установили новый рубеж в $30 миллиардовВчера, 22:00Шавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф провели переговоры в Бишкеке: достигнуты важные договоренностиШавкат Мирзиёев и Шахбаз Шариф провели переговоры в Бишкеке: достигнуты важные договоренностиВчера, 21:56В Бухарской области произошло землетрясение: сейсмологи сообщили о силе подземных толчковВ Бухарской области произошло землетрясение: сейсмологи сообщили о силе подземных толчковВчера, 21:40В 4 регионах Узбекистана зафиксированы температурные рекордыВ 4 регионах Узбекистана зафиксированы температурные рекордыВчера, 16:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?
Два села Узбекистана перешли к Кыргызстану: что будет предоставлено взамен?