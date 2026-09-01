Важные поздравления от Трампа, Си Цзиньпина и Путина: что написали мировые лидеры Шавкату Мирзиёеву?
В связи с 35-летием государственной независимости Узбекистана на имя Президента Шавката Мирзиёева поступают искренние поздравительные письма от глав ведущих государств и правительств мира, международных организаций и известных общественных деятелей.
Лидеры глобальной политики в своих поздравлениях высоко оценили целенаправленные реформы, осуществляемые в Узбекистане в последние годы, растущий авторитет страны на международной арене, а также отношения стратегического партнерства.
Дональд Трамп: «Наше стратегическое партнерство последовательно расширяется»
Президент США Дональд Трамп в официальном поздравлении от имени Белого дома остановился на развитии связей между двумя странами:
Высокая оценка реформ: «По мере того как Узбекистан осуществляет важные и адресные реформы, наше стратегическое партнерство также последовательно расширяется и развивается»;
Безопасность и инвестиции: «За прошедший год мы проделали значительную работу по обеспечению безопасности границ, увеличению двусторонней торговли и инвестиций, укреплению связей в энергетическом секторе и расширению региональной взаимосвязанности»;
Будущие перспективы: Глава Белого дома выразил надежду на то, что Соединенные Штаты будут и дальше укреплять дружественные отношения путем изучения новых направлений сотрудничества.
Си Цзиньпин: «Всесторонний стратегический партнер при любых обстоятельствах»
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил огромные успехи Узбекистана на пути развития:
Результаты последнего десятилетия: «За прошедшие 35 лет, особенно за последнее десятилетие, под Вашим руководством Узбекистан добился значительных успехов в своем развитии. Как дружественный сосед и стратегический партнер при любых обстоятельствах, Китай искренне рад этому»;
Сообщество единой судьбы: «Мы с Вами определили новые планы развития отношений. Готов вместе содействовать построению китайско-узбекского сообщества единой судьбы во имя процветания народов двух стран».
Владимир Путин: «Узбекистан пользуется высоким авторитетом на мировой арене»
Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул союзнические отношения между нашими странами:
Международный авторитет и стабильность: «Ваша страна уверенно идет по пути экономического и социального развития и по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене»;
Плодотворное партнерство: «Между Москвой и Ташкентом налажено плодотворное партнерство по всем основным направлениям, эффективное взаимодействие по международным вопросам. Мы продолжим расширять партнерство в интересах региональной безопасности и наших дружественных народов».
Зарубежные лидеры, направившие поздравления народу Узбекистана:
Центральная Азия и братские государства: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган;
Страны Европы и Ближнего Востока: Президент Франции Эммануэль Макрон, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Италии Серджо Маттарелла, председатель Европейского совета Антониу Кошта, Король Саудовской Аравии Салман бен Абдул-Азиз и наследный принц Мухаммед бен Салман, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Президент Ирана Масуд Пезешкиан, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и другие государственные деятели.
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