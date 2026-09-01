Энцо Фернандес переходит в «Манчестер Сити»? Алонсо сделал важное заявление

В последние часы летнего трансферного окна в английском футболе может состояться беспрецедентная крупная сделка. Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо официально признал, что полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес и атакующий вингер Педру Нету могут покинуть команду до закрытия трансферного окна.

По имеющимся данным, Энцо Фернандес полностью согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.

Исторический рекорд в £130 млн и соглашение с «Сити»

Подробности переговоров, потрясших трансферный рынок:

На пороге британского рекорда: «Челси» требует за трансфер аргентинской звезды 130 миллионов фунтов стерлингов (152 миллиона евро) . Если сделка состоится по этой цене, она установит рекорд как самый дорогой трансфер в истории футбола Великобритании;

Причина исключения из состава: Энцо не был включен в заявку на матч 2-го тура АПЛ против «Брайтона» (4:3), а также на игру Кубка лиги с «Лутоном». Тренерский штаб не включил игрока в состав из-за того, что его мысли были заняты трансфером;

Вопрос с заменой решен: Лондонский клуб достиг полного соглашения по трансферу полузащитника «Монако» Ламина Камара, что свидетельствует о том, что для перехода Энцо в «Манчестер Сити» зажегся зеленый свет.

«До вторника все может измениться»: признание Хаби Алонсо

Наставник лондонцев сделал открытое заявление по ситуации на пресс-конференции: