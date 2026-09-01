Энцо Фернандес переходит в «Манчестер Сити»? Алонсо сделал важное заявление

·30·Спорт
Энцо Фернандес переходит в «Манчестер Сити»? Алонсо сделал важное заявление

В последние часы летнего трансферного окна в английском футболе может состояться беспрецедентная крупная сделка. Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо официально признал, что полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес и атакующий вингер Педру Нету могут покинуть команду до закрытия трансферного окна.

По имеющимся данным, Энцо Фернандес полностью согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы.

Исторический рекорд в £130 млн и соглашение с «Сити»

Подробности переговоров, потрясших трансферный рынок:

  • На пороге британского рекорда: «Челси» требует за трансфер аргентинской звезды 130 миллионов фунтов стерлингов (152 миллиона евро). Если сделка состоится по этой цене, она установит рекорд как самый дорогой трансфер в истории футбола Великобритании;

  • Причина исключения из состава: Энцо не был включен в заявку на матч 2-го тура АПЛ против «Брайтона» (4:3), а также на игру Кубка лиги с «Лутоном». Тренерский штаб не включил игрока в состав из-за того, что его мысли были заняты трансфером;

  • Вопрос с заменой решен: Лондонский клуб достиг полного соглашения по трансферу полузащитника «Монако» Ламина Камара, что свидетельствует о том, что для перехода Энцо в «Манчестер Сити» зажегся зеленый свет.

«До вторника все может измениться»: признание Хаби Алонсо

Наставник лондонцев сделал открытое заявление по ситуации на пресс-конференции:

  • Относительно Энцо Фернандеса: «Мы всегда ставим интересы клуба на первое место. Именно поэтому мы не включили Фернандеса в заявку на последние два матча. До вечера вторника на трансферном рынке может многое измениться. Мы готовы к любому возможному сценарию»;

  • Судьба Педру Нету: О португальском футболисте, который забил гол, играя на позиции флангового защитника против «Брайтона», Алонсо сказал следующее: «В футболе нельзя давать 100-процентную гарантию ни на что. Педру очень важен для нас, он непревзойден в единоборствах и всегда опасен в атаке, но на рынке может произойти все что угодно».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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