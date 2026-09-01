«Сабах», за который выступает Умарали Рахмоналиев, попал в «группу смерти» в ЛЧ!
Действующий чемпион Азербайджана клуб «Сабах» успешно преодолел квалификационный и плей-офф раунды Лиги чемпионов УЕФА, завоевав путевку в основной общий этап самого престижного еврокубка. По итогам жеребьевки сезона 2026/2027 команда нашего соотечественника Умарали Рахмоналиева встретится с самыми мощными грандами мира.
Член Наблюдательного совета клуба Игорь Пономарев, комментируя результаты жеребьевки, заявил, что команда попала в настоящую «группу смерти» в ЛЧ и будет бороться до конца.
«Мы просто так не сдадимся»: боевое заявление Пономарева
Игорь Пономарев поделился следующими мыслями о предстоящих напряженных матчах и силе соперников:
Испытание «группой смерти»: «Можно сказать, что мы попали в „группу смерти“, наши соперники чрезвычайно сильны. Однако это повысит наш авторитет — чтобы играть на таком уровне, мы обязаны развиваться еще больше»;
Большой праздник футбола в Баку: «Приезд столь великих команд в Азербайджан — великолепное событие. Мы не будем просто так раздавать очки и сдаваться, на поле мы будем бороться изо всех сил»;
Шведский феномен и урок: «Я не забываю, как сборная Швеции успешно вышла из „группы смерти“ на чемпионате мира 2006 года. Мы тоже постараемся добиться максимально высокого результата. Выходить на поле против таких команд — огромная школа и великое удовольствие для футболистов».
Календарь «Сабаха» в ЛЧ: выездные матчи и противостояния в Баку
Согласно жеребьевке, азербайджанский клуб ждут следующие центральные матчи:
Ужасные выездные игры:
«Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Арсенал» (Англия);
«Вильярреал» (Испания);
«Викинг» (Норвегия).
Гранды, принимаемые в городе Баку:
«Барселона» (Испания);
«Боруссия Дортмунд» (Германия);
«Наполи» (Италия);
«Славия Прага» (Чехия).
Яркая статистика Умарали Рахмоналиева в ЛЧ
23-летний полузащитник сборной Узбекистана стал одним из главных творцов этого исторического результата:
100% участие: Рахмоналиев выходил в стартовом составе во всех 8 матчах квалификации и плей-офф;
Результативность: Надежно действуя в центре поля, наш соотечественник записал на свой счет 1 гол и 1 голевую передачу, внеся большой вклад в выход своей команды в основной групповой этап.
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