«Сабах», за который выступает Умарали Рахмоналиев, попал в «группу смерти» в ЛЧ!

·25·Спорт
«Сабах», за который выступает Умарали Рахмоналиев, попал в «группу смерти» в ЛЧ!

Действующий чемпион Азербайджана клуб «Сабах» успешно преодолел квалификационный и плей-офф раунды Лиги чемпионов УЕФА, завоевав путевку в основной общий этап самого престижного еврокубка. По итогам жеребьевки сезона 2026/2027 команда нашего соотечественника Умарали Рахмоналиева встретится с самыми мощными грандами мира.

Член Наблюдательного совета клуба Игорь Пономарев, комментируя результаты жеребьевки, заявил, что команда попала в настоящую «группу смерти» в ЛЧ и будет бороться до конца.

«Мы просто так не сдадимся»: боевое заявление Пономарева

Игорь Пономарев поделился следующими мыслями о предстоящих напряженных матчах и силе соперников:

  • Испытание «группой смерти»: «Можно сказать, что мы попали в „группу смерти“, наши соперники чрезвычайно сильны. Однако это повысит наш авторитет — чтобы играть на таком уровне, мы обязаны развиваться еще больше»;

  • Большой праздник футбола в Баку: «Приезд столь великих команд в Азербайджан — великолепное событие. Мы не будем просто так раздавать очки и сдаваться, на поле мы будем бороться изо всех сил»;

  • Шведский феномен и урок: «Я не забываю, как сборная Швеции успешно вышла из „группы смерти“ на чемпионате мира 2006 года. Мы тоже постараемся добиться максимально высокого результата. Выходить на поле против таких команд — огромная школа и великое удовольствие для футболистов».

Календарь «Сабаха» в ЛЧ: выездные матчи и противостояния в Баку

Согласно жеребьевке, азербайджанский клуб ждут следующие центральные матчи:

  • Ужасные выездные игры:

  • Гранды, принимаемые в городе Баку:

    • «Барселона» (Испания);

    • «Боруссия Дортмунд» (Германия);

    • «Наполи» (Италия);

    • «Славия Прага» (Чехия).

Яркая статистика Умарали Рахмоналиева в ЛЧ

23-летний полузащитник сборной Узбекистана стал одним из главных творцов этого исторического результата:

  • 100% участие: Рахмоналиев выходил в стартовом составе во всех 8 матчах квалификации и плей-офф;

  • Результативность: Надежно действуя в центре поля, наш соотечественник записал на свой счет 1 гол и 1 голевую передачу, внеся большой вклад в выход своей команды в основной групповой этап.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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