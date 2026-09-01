«Сабах», за который выступает Умарали Рахмоналиев, попал в «группу смерти» в ЛЧ!

Действующий чемпион Азербайджана клуб «Сабах» успешно преодолел квалификационный и плей-офф раунды Лиги чемпионов УЕФА, завоевав путевку в основной общий этап самого престижного еврокубка. По итогам жеребьевки сезона 2026/2027 команда нашего соотечественника Умарали Рахмоналиева встретится с самыми мощными грандами мира.

Член Наблюдательного совета клуба Игорь Пономарев, комментируя результаты жеребьевки, заявил, что команда попала в настоящую «группу смерти» в ЛЧ и будет бороться до конца.

«Мы просто так не сдадимся»: боевое заявление Пономарева

Игорь Пономарев поделился следующими мыслями о предстоящих напряженных матчах и силе соперников:

Испытание «группой смерти»: «Можно сказать, что мы попали в „группу смерти“, наши соперники чрезвычайно сильны. Однако это повысит наш авторитет — чтобы играть на таком уровне, мы обязаны развиваться еще больше»;

Большой праздник футбола в Баку: «Приезд столь великих команд в Азербайджан — великолепное событие. Мы не будем просто так раздавать очки и сдаваться, на поле мы будем бороться изо всех сил»;

Шведский феномен и урок: «Я не забываю, как сборная Швеции успешно вышла из „группы смерти“ на чемпионате мира 2006 года. Мы тоже постараемся добиться максимально высокого результата. Выходить на поле против таких команд — огромная школа и великое удовольствие для футболистов».

Календарь «Сабаха» в ЛЧ: выездные матчи и противостояния в Баку

Согласно жеребьевке, азербайджанский клуб ждут следующие центральные матчи:

Ужасные выездные игры: «Манчестер Юнайтед» (Англия); «Арсенал» (Англия); «Вильярреал» (Испания); «Викинг» (Норвегия).

Гранды, принимаемые в городе Баку: «Барселона» (Испания); «Боруссия Дортмунд» (Германия); «Наполи» (Италия); «Славия Прага» (Чехия).



Яркая статистика Умарали Рахмоналиева в ЛЧ

23-летний полузащитник сборной Узбекистана стал одним из главных творцов этого исторического результата: