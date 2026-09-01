Лионель Месси завершил карьеру в сборной

Капитан сборной Аргентины и легенда мирового футбола Лионель Месси в возрасте 39 лет официально завершил свою международную карьеру. Как сообщает Goal.com, это решение было принято после поражения сборной Аргентины в финале Чемпионата мира 2026 года от Испании, что ознаменовало конец целой эпохи в спортивной истории страны. Об этом сообщает Goal.com.

Нападающий объявил о своем решении в понедельник через свою страницу в Instagram. Он поделился фотографией рукописной страницы из блокнота на испанском языке, заявив о завершении своей богатой и славной истории в национальной команде, которая охватила два десятилетия. Хотя это решение было ожидаемым для мирового футбольного сообщества, оно вызвало огромный эмоциональный резонанс.

Статистика легендарной карьеры и рекорды

Лионель Месси покидает международную арену, установив главные рекорды своей страны. Он провел 207 матчей в составе сборной Аргентины и сумел забить 125 голов. Эти показатели делают его лучшим бомбардиром в истории южноамериканского футбола.

За свою международную карьеру, длившуюся три десятилетия, нападающий принял участие в шести Чемпионатах мира. Самое главное, что на мундиале 2022 года в Катаре он привел Аргентину к третьему чемпионскому титулу после 36-летнего перерыва. Также он поднимал над головой Кубок Америки в 2021 и 2024 годах.

Эмоциональное поздравление Антонелы Рокуццо

Супруга знаменитого футболиста Антонела Рокуццо опубликовала в социальных сетях трогательное сообщение, посвященное его международной карьере. Она высоко оценила трудный путь Месси и проявленную им решимость.

«Я видела, как ты никогда не останавливался и всегда пробовал снова, даже когда дела шли не лучшим образом», — написала Антонела Рокуццо. — «Мне посчастливилось увидеть, как спустя много лет твои мечты сбылись, и пережить самые счастливые дни в нашей жизни. Ты заслужил эту историю и даже больше. Мы бесконечно тебя любим».

Завершение международной карьеры Месси стало огромным поворотным моментом не только для Аргентины, но и для всего мирового футбола. Его наследие и достигнутые результаты, несомненно, останутся примером для будущих поколений.