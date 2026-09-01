Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

·22·Спорт
Лионель Месси завершил карьеру в сборной Аргентины

Капитан сборной Аргентины и легенда мирового футбола Лионель Месси официально завершил свою международную карьеру после чемпионата мира 2026 года. 39-летний нападающий опубликовал эмоциональное прощальное послание на своей странице в социальных сетях в виде страницы из блокнота на испанском языке. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, за время выступлений в составе национальной сборной Лионель Месси принял участие в шести чемпионатах мира, сохранив за собой статус рекордсмена страны по количеству проведенных матчей и забитых голов. В составе «Альбиселесте» он провел в общей сложности 207 матчей и забил 125 голов.

Причины решения об уходе

Футболист сообщил, что написал свое прощальное заявление 21 июля, через два дня после финала чемпионата мира 2026 года. Однако смерть его отца Хорхе Месси 8 августа в Росарио в возрасте 68 лет укрепила его в принятом решении.

«Я написал эти слова 21 июля. Сегодня, после того что случилось с моим отцом, я еще больше уверен в своем решении», — написал Лионель Месси в своем Instagram. По его словам, принять это решение было очень тяжело, но пришло осознание, что время настало.

Конец легендарной эпохи

Месси дошел со сборной Аргентины до финала чемпионата мира 2026 года, где встретился с Испанией. Несмотря на поражение в финале, он оставил неизгладимый след на мировой арене и завершил карьеру как самый результативный игрок среди мужчин в истории южноамериканского футбола.

Напомним, что Лионель Месси уже объявлял о завершении карьеры в сборной в 2016 году после трех поражений подряд в крупных финалах, однако вскоре изменил свое решение и вернулся в команду.

«Я всегда отдавал всего себя ради этой футболки, боролся на поле до конца. Горжусь тем, что вместе с товарищами по команде мы подарили нашему народу моменты, о которых когда-то могли только мечтать», — добавил футболист в своем обращении.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираФутболАльбиселесте
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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