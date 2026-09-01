В Непале 6-летнюю девочку нашли живой под завалами спустя три дня

В районе Расува в Непале спустя почти три дня после разрушительных наводнений из-под грязи и мусора была спасена живой 6-летняя девочка. Об этом сообщает НДТВ.

Инцидент произошел в деревне Тимуре. В результате разлива реки Бхоте-Коши территорию затопили вода, грязь и различные обломки. Во время спасательных работ силовики услышали под завалами детский голос. После этого они немедленно начали раскопки и извлекли девочку живой.

Сначала ей оказали помощь в медицинском пункте Тимуре. Позже из-за ее состояния она была доставлена в Катманду для лечения в специализированной больнице.

Чудесное спасение девочки стало радостным событием в поисковых работах после катастрофических наводнений. Наводнения и оползни, вызванные обрушением ледника, привели к масштабным разрушениям на территории обеих стран. Поисково-спасательные работы все еще продолжаются.