Задержан менеджер турфирмы, пытавшийся незаконно отправить граждан за рубеж

Управлением Службы государственной безопасности по городу Ташкенту совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре проведено оперативнее мероприятие по пресечению деятельности по незаконной миграции в столице. Менеджер одной из туристических фирм, расположенных в Чиланзарском районе, войдя в доверие к доверчивому гражданину, был задержан с поличным при присвоении крупной суммы денег под предлогом отправки его на работу на территорию Европейского Союза — в Словакию и оформления въездной визы.

Операция на Чиланзаре: фальшивое обещание стоимостью 3 тысячи долларов

Сотрудник туристического агентства пытался в корыстных целях воспользоваться стремлением граждан работать за рубежом:

Неуполномоченная «услуга»: Менеджер данной местной турфирмы занимался посредничеством в сфере незаконной трудовой миграции, не имея никаких лицензий и законных прав на трудоустройство граждан за рубежом;

Ставка для гражданина из Самарканда: За отправку жителя Самаркандской области в Словакию и «решение вопроса» с необходимыми визовыми документами менеджер потребовал от него 3 000 долларов США и 2,5 миллиона сумов;

Задержание с вещественными доказательствами: В ходе мероприятия, проведенного оперативными сотрудниками, подозреваемый был пойман с поличным при получении части оговоренных денег — 1 000 долларов США и 2,5 миллиона сумов.

Уголовное дело и следственный процесс: Ответственность перед законом

Действиям лица, попытавшегося организовать незаконный канал, дается правовая оценка:

Возбуждено уголовное дело: По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям;

Проверка сети: В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается причастность к данным незаконным схемам других лиц или организаций, а также наличие других граждан, пострадавших от этой «услуги».

Предупреждение от СГБ: запущен короткий номер 1520

Служба государственной безопасности предупреждает граждан о необходимости избегать ловушек мошенников:

Выезд только официальными путями: Граждане, желающие легально работать за рубежом, должны полагаться исключительно на услуги лицензированных организаций, имеющих официальное разрешение Агентства внешней трудовой миграции;

Телефон доверия 1520: Если вы или ваши близкие столкнетесь с сомнительными обещаниями, незаконными требованиями или вымогательством, связанными с выездом за рубеж, получением визы или трудоустройством за границей, незамедлительно позвоните по короткому номеру СГБ 1520. Конфиденциальность личности и данных заявителя полностью гарантируется.

Как вы думаете, в чем главная причина того, что граждане в надежде уехать на работу в Европу попадаются на удочку таких фальшивых фирм и посредников: сложность путей легальной трудовой миграции или нехватка правовой грамотности? Какие меры необходимо принять для пресечения подобных незаконных схем? Оставляйте свои мнения в комментариях!