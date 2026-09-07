Задержан менеджер турфирмы, пытавшийся незаконно отправить граждан за рубеж
Управлением Службы государственной безопасности по городу Ташкенту совместно с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре проведено оперативнее мероприятие по пресечению деятельности по незаконной миграции в столице. Менеджер одной из туристических фирм, расположенных в Чиланзарском районе, войдя в доверие к доверчивому гражданину, был задержан с поличным при присвоении крупной суммы денег под предлогом отправки его на работу на территорию Европейского Союза — в Словакию и оформления въездной визы.
Операция на Чиланзаре: фальшивое обещание стоимостью 3 тысячи долларов
Сотрудник туристического агентства пытался в корыстных целях воспользоваться стремлением граждан работать за рубежом:
Неуполномоченная «услуга»: Менеджер данной местной турфирмы занимался посредничеством в сфере незаконной трудовой миграции, не имея никаких лицензий и законных прав на трудоустройство граждан за рубежом;
Ставка для гражданина из Самарканда: За отправку жителя Самаркандской области в Словакию и «решение вопроса» с необходимыми визовыми документами менеджер потребовал от него 3 000 долларов США и 2,5 миллиона сумов;
Задержание с вещественными доказательствами: В ходе мероприятия, проведенного оперативными сотрудниками, подозреваемый был пойман с поличным при получении части оговоренных денег — 1 000 долларов США и 2,5 миллиона сумов.
Уголовное дело и следственный процесс: Ответственность перед законом
Действиям лица, попытавшегося организовать незаконный канал, дается правовая оценка:
Возбуждено уголовное дело: По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям;
Проверка сети: В настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливается причастность к данным незаконным схемам других лиц или организаций, а также наличие других граждан, пострадавших от этой «услуги».
Предупреждение от СГБ: запущен короткий номер 1520
Служба государственной безопасности предупреждает граждан о необходимости избегать ловушек мошенников:
Выезд только официальными путями: Граждане, желающие легально работать за рубежом, должны полагаться исключительно на услуги лицензированных организаций, имеющих официальное разрешение Агентства внешней трудовой миграции;
Телефон доверия 1520: Если вы или ваши близкие столкнетесь с сомнительными обещаниями, незаконными требованиями или вымогательством, связанными с выездом за рубеж, получением визы или трудоустройством за границей, незамедлительно позвоните по короткому номеру СГБ 1520. Конфиденциальность личности и данных заявителя полностью гарантируется.
Как вы думаете, в чем главная причина того, что граждане в надежде уехать на работу в Европу попадаются на удочку таких фальшивых фирм и посредников: сложность путей легальной трудовой миграции или нехватка правовой грамотности? Какие меры необходимо принять для пресечения подобных незаконных схем? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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