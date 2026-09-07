Зов крови: сын-вратарь Кумана забил 2 гола и вытащил матч с 0:2 на 2:2

В 5-м туре чемпионата Нидерландов была зафиксирована настоящая сенсация и редчайшее чудо, которое может войти в летописи мирового футбола. Сын легенды «Барселоны» и национальной сборной Нидерландов Рональда Кумана — Рональд Куман-младший — продемонстрировал на поле невиданную смелость. Выступающий ныне в качестве голкипера №1 команды «Телстар», Куман в одиночку спас свой клуб от поражения и установил абсолютный рекорд в истории высшего дивизиона Нидерландов.

Спаситель после 0:2: Моменты, когда вратарь вышел к «точке»

Матч между «Телстаром» и «Камбюром» начался для хозяев кошмарно:

Шок в начале второго тайма: Футболисты «Камбюра» на старте второй половины игры забили два мяча подряд, сделав счет 0:2 и поставив «Телстар» в тяжелейшее положение;

Первый пенальти и сокращение разрыва: В сложной ситуации взявший на себя ответственность вратарь Рональд Куман-младший прибежал до чужой штрафной площади и хладнокровно отправил 11-метровый удар в сетку ворот (1:2);

Интрига на 90+ минутах и золотой дубль: В драматичные компенсированные арбитром минуты матча «Телстар» заработал еще один пенальти. К мячу снова подошел голкипер Куман и во второй раз, не оставив ни единого шанса вратарю соперника, сделал счет 2:2, обеспечив своей команде драгоценное очко.

Исторический рекорд: Первый дубль, зафиксированный в элите Нидерландов

Благодаря этой игре Рональд Куман-младший переписал страницы истории национального футбола:

Первый голкипер в истории: Куман-младший стал первым вратарем за всю историю высшего дивизиона Нидерландов, забившим два и более гола в одном матче;

Продолжение отцовского мастерства: Как известно, его отец Рональд Куман в свое время прославился как защитник-бомбардир, принесший «Барселоне» Кубок европейских чемпионов своими пушечными ударами и безупречными пенальти. Как видно, бомбардирский ген знаменитого отца сполна передался носящему перчатки сыну;

По стопам Чилаверта и Рожерио Сени: Подобные результаты наблюдались в мировом футболе лишь при участии считанных легенд, таких как Хосе Луис Чилаверт и Рожерио Сени, и этот поступок Кумана вышел на первые полосы мировой прессы.

Как вы думаете, исполнение пенальти вратарями — это излишний риск для команды или такое хладнокровие и смелость придают футболу истинную красоту? Как вы считаете, насколько известность отца поможет в карьере Рональду Куману-младшему? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!