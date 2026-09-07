Драма с 5 голами на «Велодроме»: «Марсельь» уступил «Парижу» на своем поле

·26·Спорт
Драма с 5 голами на «Велодроме»: «Марсельь» уступил «Парижу» на своем поле

Фото: софаскоре.ком

Матчи 3-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1) завершились чрезвычайно результативно и принесли неожиданные результаты. В центральном и самом громком поединке тура знаменитый клуб «Марсельь» принял на своем поле амбициозный «Париж» под руководством Лиама Росениора и потерпел поражение со счетом 2:3. Добыв важные 3 очка на выезде, столичная команда довела количество своих очков до 7 и поднялась на 2-е место в турнирной таблице, в то время как «Марсельь» с 3 очками рухнул на 10-ю строчку.

Драма на «Велодроме»: хет-трик Синайоко и решающий пенальти на 86-й минуте

Противостояние в Марселье началось с бешеного темпа с первых же секунд:

  • Молниеносный гол на 1-й минуте: Гости уже на первой минуте матча открыли счет благодаря удару Синайоко, повергнув трибуны в шоковое состояние;

    • Волевой дубль Гуири: «Марсельь» восстановил равновесие уже на 8-й минуте усилиями Гуири. Однако на 19-й минуте Синайоко оформил дубль и снова вывел парижан вперед. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Гуири забил еще раз и сравнял счет (2:2);

    • Точка на 86-й минуте: Когда казалось, что игра идет к ничьей, Синайоко хладнокровно реализовал пенальти, назначенный судьей, отпраздновал свой хет-трик и принес «Парижу» сенсационную победу (2:3).

6 голов от «Страсбура» на выезде и важный успех «Ренна»

В других встречах тура также наблюдался атакующий и драматичный футбол:

  • Голепад на поле «Труа» (2:6): «Страсбур» устроил настоящее шоу, отправив в ворота соперника сразу 6 мячей на выезде. Дубль Амо-Аьеу, а также голы Ортеги, Соузы, Рейны и Хардера позволили команде набрать 6 очков и подняться на 6-е место;

  • «Ренн» вернулся с победой из гостей (1:2): Гостивший на поле «Анже» «Ренн» добился преимущества благодаря голу Франковского на 9-й минуте и автоголу на 17-й минуте, набрал 7 очков и прочно закрепился на 5-й позиции.

Лига 1. 3-й тур. Официальные протоколы

  • Марсельь — ФК Париж 2:3

Голы: Гуири (8, 53) — Синайоко (1, 19, 86 пен.).

  • Труа — Страсбур 2:6

Голы: Милле (9), Ле Дордон (90+5) — Ортега (40), Соуза (42), Рейна (57), Амо-Аьеу (85, 88), Хардер (90+2).

  • Анже — Ренн 1:2

Голы: Карлен (35) — Франковский (9), Лефор (17 автогол).

Как вы думаете, такая нестабильная игра «Марселья» в начале сезона — это следствие проблем в обороне, или «Париж» под руководством Росениора действительно способен стать открытием сезона в Лиге 1? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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