Женщина с 3 малолетними детьми осталась на улице: оперативное спасение в Сергели

·59·Общество
Женщина с 3 малолетними детьми осталась на улице: оперативное спасение в Сергели

Сообщения о женщине с 3 малолетними детьми, оставшейся посреди ночи на улице в Сергелийском районе Ташкента в беспомощном и тяжелом положении, распространились в социальных сетях и вызвали серьезную тревогу у широкой общественности. В ответ на это тревожное обращение сотрудники районного хокимията и инспекторы отдела внутренних дел в ночь на 3 сентября незамедлительно начали оперативно-розыскные и ознакомительные мероприятия. В результате неотложных действий ответственных лиц мать и ее малолетние дети были перевезены с ночной улицы в безопасное место и обеспечены всей необходимой гуманитарной помощью.

Сложная ситуация в Сергели-7 и оперативный поиск: личность установлена

Местные органы власти и правоохранительные органы отреагировали на сообщения в социальных сетях за считанные секунды:

  • Тревожная ситуация в массиве Сергели-7: Как только распространились видео и сообщения о матери, оставшейся с маленькими детьми под открытым небом в тяжелом и опасном положении, ответственные сотрудники организовали контрольный рейд по территории;

  • Обнаружение семьи и выяснение личности: В результате проведенных оперативных мер женщина и ее трое детей были найдены живыми и невредимыми. Выяснилось, что она является гражданкой С.А., проживающей в махалле «Бирлик» Ахангаранского района Ташкентской области.

Первая помощь, горячее питание и медицинский контроль: судьба, не оставленная без внимания

Ответственными лицами были приняты меры по оказанию семье неотложной помощи:

  • Перевод в безопасные условия: Мать и трое малышей были защищены от ночного холода и незамедлительно размещены в специальном безопасном и теплом помещении;

  • Продукты питания и одежда: Им предоставили горячую еду, необходимые продукты питания, а также новую сезонную одежду;

  • Осмотр врачей: С целью проверки здоровья детей и матери был организован медицинский осмотр, их состояние взято под контроль.

Возвращение в Ахангаранский район и дальнейший контроль

Ведется работа по безопасному возвращению семьи домой и решению их социальных проблем:

  • Сотрудничество органов внутренних дел: Вся первичная информация по данному факту была официально передана в Управление внутренних дел Ахангаранского района Ташкентской области;

  • Доставка к месту жительства: Намечено сопровождение матери и ее детей государственными ответственными лицами до места их постоянного проживания в Ахангаранском районе;

  • Необходимость социальной поддержки: Специалисты должны изучить причины, по которым эта семья оказалась в таком бедственном положении на улице, и в дальнейшем обеспечить их материальную и духовную поддержку через махаллю и социальные службы.

А как вы думаете, какие еще дополнительные механизмы должны внедрить махалля и социальные органы для своевременной защиты матерей и детей, попавших в тяжелое социальное положение? Способны ли оперативная бдительность общественности и сила социальных сетей стать спасением при виде людей, нуждающихся в помощи на улице? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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