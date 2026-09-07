Драма на 90+2-й минуте: «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Миланом»

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Драма на 90+2-й минуте: «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Миланом»

Фото: © Валерио Пенникино

Центральное и принципиальное противостояние 3-го тура итальянской Серии А в Турине подарило болельщикам все те драматические моменты, которых они ждали. Напряженный поединок между «Ювентусом» и «Миланом», прошедший на «Альянц Стэдиум», завершился боевой ничьей со счетом 1:1. Гости, лидировавшие в счете почти до самого конца и практически добывшие выездную победу, пропустили гол на 90+2-й минуте, добавленной арбитром, и упустили победу. Примечательно, что оба забитых мяча на свой счет записали футболисты, вышедшие на замену по ходу матча.

Битва «джокеров»: удар Сиссе и камбэк Гатти на последних секундах

Судьбу встречи решили именно игроки, вышедшие на поле во втором тайме:

  • Неожиданный гол Сиссе: после жесткой и осторожной борьбы в первом тайме нападающий «Милана» Сиссе, появившийся на поле на 61-й минуте, спустя всего семь минут, на 68-й минуте, точно поразил ворота Викарио и открыл счет (0:1);

  • Смелый ход Аморима и спасение Гатти: под занавес игры, на 89-й минуте заменивший Челика Федерико Гатти всего за три минуты стал настоящим спасителем «Ювентуса» — на 90+2-й минуте он отправил мяч в сетку ворот, защищаемых Меньяном, приведя «Альянц Стэдиум» в экстаз (1:1);

  • Взрыв эмоций и наказание на 90+6-й минуте: во время нервной борьбы на последних секундах авторы голов Гатти и Сиссе были «награждены» желтыми карточками за стычку между собой.

Тактические шахматы и битва звезд на поле

Обе тренерские штаба продемонстрировали сильные тактические наработки по ходу матча:

  • Борьба в центре поля: в составе «Ювентуса» связка Локателли и Луиса вела бескомпромиссную борьбу против центральной линии «Милана» во главе с опытным плеймейкером Лукой Модричем и Юнусом Мусой;

  • Тройная замена Спаллетти: наставник «Милана» уже на 61-й минуте выпустил на поле одновременно Сиссе, Чуквуэзе и Лофтус-Чика, сумев резко взнтить темп игры;

  • Безустанный прессинг «Ювентуса»: последовательные штурмы туринцев в исполнении Коло-Муани, Консейсау и вышедшего на замену Жегровы все же принесли свои плоды и уберегли хозяев от неминуемого поражения.

Положение в таблице: погоня за лидерами и баланс в 7 очков

Эта ничья еще больше накалила борьбу обоих грандов Италии в гонке за высокие места:

  • Равенство очков: оба клуба сумели набрать по 7 очков после стартовых 3 туров сезона;

  • Разница мячей: по дополнительным показателям команда Аморима расположилась на 4-й строчке турнирной таблицы, а подопечные Спаллетти заняли 5-ю позицию.

Серия А. 3-й тур. Официальный протокол

Ювентус — Милан 1:1

6 сентября, «Альянц Стэдиум»

Голы: Гатти (90+2) — Сиссе (68).

Ювентус: Викарио, Калулу, Бремер, Лукуми, Челик (Гатти, 89), Луис (Вольтемаде, 75), Локателли, Гонсалес (Копмейнерс, 64), Алайбегович (Бога, 64), Консейсау (Жегрова, 89), Коло-Муани.

Милан: Меньян, Хила (Терраччано, 88), де Винтер, Павлович, Эступиньян, Морейра (Сиссе, 61), Модрич (Яшари, 82), Муса, Рабио (Чуквуэзе, 61), Салемакерс (Лофтус-Чик, 61), Рамуш.

Предупреждения: Эступиньян (79), де Винтер (90+2), Гатти (90+6), Сиссе (90+6).

Как вы думаете, проявил ли «Ювентус» в этом центральном матче истинный чемпионский характер на последних секундах или «Милан» упустил готовые 3 очки из-за грубой тактической ошибки? Шансы какой из команд на скудетто Серии А в этом сезоне вы оцениваете выше? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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