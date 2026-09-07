Сенсация в Ла Лиге: «Алавес» забил 5 голов и обошел «Реал»...

Матчи 4-го тура испанской Ла Лиги подарили болельщикам настоящее шоу голов и неожиданные результаты. Приняв «Осасуну» на своем поле, «Алавес» отпраздновал крупную и яркую победу со счетом 5:2, поднявшись на 2-е место в турнирной таблице и обогнав мадридский «Реал». А в Каталонии оставшаяся в меньшинстве «Севилья» упустила победу на 90+8-й минуте.

Голевой дождь от «Алавеса»: бенефис Бойе и скачок в таблице

Один из самых результативных и упорных матчей тура прошел на стадионе «Мендисорроса»:

Хет-трик Лукаса Бойе: Нападающий хозяев буквально разорвал оборону соперника, поразив ворота на 27-й, 51-й и 68-й минутах, и стал главным героем тура;

Удары, укрепившие крупный счет: В составе «Алавеса» свои фамилии на табло также записали Диас на 36-й минуте и Ибаньес на 90-й минуте;

Дубль Будимира не спас «Осасуну»: Хотя Анте Будимир дважды сокращал разницу в счете у гостей на 46-й и 64-й минутах (с пенальти), этого оказалось недостаточно для завоевания очков;

Взлет в обход «Реала»: Набрав после этой победы 10 очков, «Алавес» обошел мадридский «Реал» (9 очков) и прочно закрепился на 2-м месте, уступая лишь лидирующей «Барселоне» (12).

Триллер на 90+8-й минуте в Каталонии и ничья аутсайдеров

Другие поединки тура также были богаты на драматичные события:

«Эспаньол» — «Севилья» (1:1): На 56-й минуте Сангант получил красную карточку, и андалусийцы остались в меньшинстве. Несмотря на это, на 85-й минуте Стассен вывел «Севилью» вперед. Однако на 90+8-й минуте Санчес спал каталонцев от неизбежного поражения;

«Малага» — «Леванте» (0:0): В бескомпромиссном матче счет так и не был открыт. В результате «Малага» с 2 очками осталась в опасной зоне (18-е место), а «Леванте» с 5 баллами занял 10-ю строчку.

Ла Лига. 4-й тур. Официальные протоколы

Алавес — Осасуна 5:2

Голы: Бойе (27, 51, 68), Диас (36), Ибаньес (90) — Будимир (46, 64 пен.).

Эспаньол — Севилья 1:1

Голы: Санчес (90+8) — Стассен (85).

Удаление: Сангант (56, Севилья).

Малага — Леванте 0:0

Как вы думаете, сможет ли «Алавес», бодро начавший сезон, удержать этот темп и стать серьезным претендентом на еврокубки? В чем главная причина череды потерянных очков «Севилье»? Оставляйте свои мысли в комментариях!