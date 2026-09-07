Сенсация в Ла Лиге: «Алавес» забил 5 голов и обошел «Реал»...

·30·Спорт
Сенсация в Ла Лиге: «Алавес» забил 5 голов и обошел «Реал»...

Матчи 4-го тура испанской Ла Лиги подарили болельщикам настоящее шоу голов и неожиданные результаты. Приняв «Осасуну» на своем поле, «Алавес» отпраздновал крупную и яркую победу со счетом 5:2, поднявшись на 2-е место в турнирной таблице и обогнав мадридский «Реал». А в Каталонии оставшаяся в меньшинстве «Севилья» упустила победу на 90+8-й минуте.

Голевой дождь от «Алавеса»: бенефис Бойе и скачок в таблице

Один из самых результативных и упорных матчей тура прошел на стадионе «Мендисорроса»:

  • Хет-трик Лукаса Бойе: Нападающий хозяев буквально разорвал оборону соперника, поразив ворота на 27-й, 51-й и 68-й минутах, и стал главным героем тура;

  • Удары, укрепившие крупный счет: В составе «Алавеса» свои фамилии на табло также записали Диас на 36-й минуте и Ибаньес на 90-й минуте;

  • Дубль Будимира не спас «Осасуну»: Хотя Анте Будимир дважды сокращал разницу в счете у гостей на 46-й и 64-й минутах (с пенальти), этого оказалось недостаточно для завоевания очков;

  • Взлет в обход «Реала»: Набрав после этой победы 10 очков, «Алавес» обошел мадридский «Реал» (9 очков) и прочно закрепился на 2-м месте, уступая лишь лидирующей «Барселоне» (12).

Триллер на 90+8-й минуте в Каталонии и ничья аутсайдеров

Другие поединки тура также были богаты на драматичные события:

  • «Эспаньол» — «Севилья» (1:1): На 56-й минуте Сангант получил красную карточку, и андалусийцы остались в меньшинстве. Несмотря на это, на 85-й минуте Стассен вывел «Севилью» вперед. Однако на 90+8-й минуте Санчес спал каталонцев от неизбежного поражения;

  • «Малага» — «Леванте» (0:0): В бескомпромиссном матче счет так и не был открыт. В результате «Малага» с 2 очками осталась в опасной зоне (18-е место), а «Леванте» с 5 баллами занял 10-ю строчку.

Ла Лига. 4-й тур. Официальные протоколы

  • Алавес — Осасуна 5:2

Голы: Бойе (27, 51, 68), Диас (36), Ибаньес (90) — Будимир (46, 64 пен.).

  • Эспаньол — Севилья 1:1

Голы: Санчес (90+8) — Стассен (85).

Удаление: Сангант (56, Севилья).

  • Малага — Леванте 0:0

Как вы думаете, сможет ли «Алавес», бодро начавший сезон, удержать этот темп и стать серьезным претендентом на еврокубки? В чем главная причина череды потерянных очков «Севилье»? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дебют Махмуда Махамаджонова: махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину»Дебют Махмуда Махамаджонова: махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину»Сегодня, 06:29Зов крови: сын-вратарь Кумана забил 2 гола и вытащил матч с 0:2 на 2:2Зов крови: сын-вратарь Кумана забил 2 гола и вытащил матч с 0:2 на 2:2Сегодня, 06:17Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»Сегодня, 06:07Драма с 5 голами на «Велодроме»: «Марсельь» уступил «Парижу» на своем полеДрама с 5 голами на «Велодроме»: «Марсельь» уступил «Парижу» на своем полеСегодня, 05:57Драма на 90+2-й минуте: «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Миланом»Драма на 90+2-й минуте: «Ювентус» ушел от поражения в матче с «Миланом»Сегодня, 05:47Барселона разгромила Валенсию и укрепила лидерство в Ла ЛигеБарселона разгромила Валенсию и укрепила лидерство в Ла ЛигеВчера, 23:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление
После разгрома «Нефтчи» со счетом 6:2 Рузикул Бердыев сделал откровенное заявление