Первые в мире: в Ташкенте на картах запустили «зеленые» и тенистые маршруты

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Столица Узбекистана стала первым городом в мире, задавшим новый глобальный тренд в адаптации к изменению климата и пешеходной навигации. Как пишет известное международное технологическое издание «Techloy», в Ташкенте на картах пешеходов впервые в полном объеме на уровне массового сервиса с миллионами пользователей запущена система «зеленых» маршрутов, учитывающая деревья на улицах и уровень тени. Эта уникальная инициатива была признана первым в мире прецедентом практического внедрения, опередившим аналогичные исследования в таких ведущих странах, как США, Германия и Южная Корея.

Первый в мире массовый сервис: революция «Яндекс Карт» в Ташкенте

Цифровое решение, реализованное в нашей столице, оказалось в центре внимания международных экспертов:

Признание издания «Techloy»: Международное издание особо отметило, что Ташкент стал глобальным лидером по адаптации городской навигации к изменению климата;

Старт в августе: Узбекистан вошел в этот список благодаря тому, что в августе сервис «Яндекс Карты» внедрил для Ташкента специальные пешеходные маршруты, учитывающие деревья и тенистые аллеи;

Лидерство в глобальной конкуренции: Хотя аналогичные проекты по расчету уровня тени разрабатываются в США, Германии и Южной Корее, Ташкент стал первым городом на Земле, внедрившим такую функцию в крупный сервис, предназначенный для широкой общественности и используемый ежедневно миллионами жителей.

Спасение в зной +40°C: здоровье и городская мобильность

Для мегаполиса, где в летние месяцы резко поднимается температура, это не просто удобство, а важная социальная необходимость:

Защита от жары: В условиях Ташкента, где летом температура воздуха регулярно достигает +35...+40°C, передвижение пешеходов по тенистым аллеям вдали от палящего солнца предотвращает тепловые удары;

Эффективность труда и комфорт: Возможность выбора тенистых дорожек для пешеходов облегчает активное передвижение горожан, снижает утомляемость и напрямую способствует повышению производительности труда;

Умные алгоритмы: Навигационная система с помощью искусственного интеллекта и спутниковых данных вычисляет кроны деревьев на улицах и дневные тени от зданий, предлагая наиболее прохладное направление.

Дерево — теперь не просто растение, а важная городская инфраструктура

Это технологическое достижение также предъявляет новые требования к городскому управлению и экологической политике:

Сигнал от IT-гигантов: Как отмечают специалисты, раз крупные технологические компании считают деревья и тень неотъемлемым фактором в навигационных системах, городские администрации также должны кардинально изменить свои взгляды на градостроительную политику;

Инфраструктурная ценность: Хокимияты городов обязаны защищать каждое дерево не как простой элемент декоративного озеленения, а как важнейший инфраструктурный объект, обеспечивающий передвижение и здоровье населения.

А вы пробовали пользоваться функцией «зеленых» и тенистых маршрутов во время пеших прогулок по Ташкенту? Как вы думаете, насколько способность карт учитывать тень сможет повлиять на борьбу с вырубкой деревьев и создание новых зеленых аллей в городе? Оставляйте свои мнения в комментариях!