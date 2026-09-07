Дебют Махмуда Махамаджонова: махачкалинское «Динамо» обыграло «Родину»

В рамках 7-го тура Российской Премьер-лиги махачкалинское «Динамо» принимало на своем поле «Родину». Напряженный и упорный матч, прошедший на «Анжи Арене», завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0. Самым примечательным моментом встречи для узбекистанских любителей футбола стал официальный дебют нашего молодого и талантливого защитника Махмуда Махамаджонова в элите России. Наш соотечественник вышел на поле уже на 38-й минуте и внес достойный вклад в сухую победу своей команды.

Шок на 8-й минуте и удаление в составе «Родины»

Встреча началась для гостей с настоящей катастрофы:

Удаление Онугхи: Едва минула 8-я минута матча, как нападающий «Родины» Герман Онугха за грубость получил прямую красную карточку;

Численное преимущество: Раннее удаление полностью изменило ход игры, и махачкалинская команда завладела полной инициативой;

Усиление давления: Хозяева, получив численное преимущество, начали непрерывную осаду ворот соперника.

Замена на 38-й минуте: уверенный дебют Махмуда Махамаджонова

Еще до окончания первого тайма тренерский штаб «Динамо» внес серьезные тактические коррективы в игру:

Выход Махамаджонова на поле: На 38-й минуте вместо получившего травму Сандрачука в игру вступил узбекистанский защитник Махмуд Махамаджонов;

Активность на фланге и надежная защита: Наш молодой защитник быстро адаптировался к темпу игры, безошибочно пресекал атаки соперника в обороне и помог команде сохранить свои ворота в неприкосновенности;

Двойной ход тренера: Именно на этой 38-й минуте вместо Смелова на поле был выпущен нападающий Гамид Агаларов, и эти замены предопределили исход матча.

Два гола во втором тайме: мячи Агаларова и Мрезигуэ

Непрерывное давление в первой половине встречи принесло свои плоды во втором тайме:

Гол Агаларова, открывший счет: На 51-й минуте вышедший на замену Гамид Агаларов воспользовался брешью в обороне и открыл счет (1:0);

Точка от Мрезигуэ: Спустя 13 минут, на 64-й минуте, Хуссам Мрезигуэ во второй раз поразил ворота соперника и укрепил победу «Динамо» (2:0);

Спокойная концовка: В оставшиеся минуты хозяева полностью удерживали преимущество и оформили важные 3 очка.

Рывок в таблице: Махачкала в топ-6

Этот успех существенно повлиял на позиции команд в турнирной таблице:

«Динамо» Махачкала поднялось: Набрав 12 очков после 7 туров, дагестанская команда поднялась на 6-е место в турнирной таблице;

«Родина» в опасной зоне: Имея в активе всего 4 очка, гости остаются на 14-м месте среди 16 команд.

РПЛ. 7-й тур. Официальный протокол

Динамо Махачкала — Родина 2:0

6 сентября, «Анжи Арена»

Голы: Агаларов (51), Мрезигуэ (64).

Динамо Махачкала: Магомедов, Сандрачук (МАХАМАДЖОНОВ, 38), Аларкон, Алибеков, Сундуков, Апшацев (Александров, 89), Смелов (Агаларов, 38), Глушков, Мрезигуэ, Лесовой (Хубулов, 89), Миро (Хусайннажод, 86).

Удаление: Онугха (8, Родина).

Как вы думаете, сможет ли Махмуд Махамаджонов стать игроком основного состава махачкалинского «Динамо» и как такая активность в чемпионате России повлияет на конкуренцию в национальной сборной Узбекистана? Оставляйте свои мнения в комментариях!