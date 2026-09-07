«Я бросаю вызов всем!»: Хамзат Чимаев намерен вернуться в октагон UFC до конца года

Один из самых ярких и свирепых бойцов UFC, идущий без поражений Хамзат Чимаев («Борз») заявил, что готов вернуться в октагон до конца текущего года. После успешного выступления на турнире RAF в Москве российская звезда в интервью изданию «Red Корнер ММА» открыто высказался о текущей напряженной ситуации в среднем весе, здоровье потенциальных соперников и своей готовности выступить в качестве запасного бойца в титульном поединке на крупнейшем турнире года.

«Соперники травмированы»: Ответ Хантера Кэмпбелла и зашедшие в тупик переговоры

По словам Чимаева, на его планы повлиял выход из строя некоторых претендентов:

Травмы двух претендентов: Как рассказал Хамзат, два топовых представителя дивизиона — Кайо Борральо и бывший чемпион Дрикус Дю Плесси — в настоящее время не имеют возможности драться из-за травм;

Диалог с руководством UFC: «Я бросаю вызов всем, хочу вернуться побыстрее. Раньше я говорил, что хочу вернуться в октябре. Я позвонил вице-президенту UFC Хантеру — они объяснили мне, что Кайо и Дю Плесси травмированы», — внес ясность в ситуацию Чимаев;

Жажда октагона: Несмотря на долгое ожидание болельщиков, «Борз» выразил полную физическую готовность выйти на бой в любое время и против любого соперника.

Противостояние Стрикленда и Имавова: Предложение от Чимаева по замене

Хамзат смело добавил свое имя к обсуждениям титульного боя в конце года:

«Я готов быть запасным вариантом»: Чимаев открыто заявил о своем согласии подменить любую из сторон в намечающемся на конец года поединке между Шоном Стриклендом и Нассурдином Имавовым;

Возможные изменения: «Посмотрим, как все будет, точно не знаю. Может быть, Имавов и Стрикленд не будут драться, что-то случится — я готов выйти с любым соперником», — намекнул Хамзат на возможные форс-мажоры;

Кратчайший путь к поясу: Если кто-то из участников этого титульного боя в последний момент выйдет из строя, выход Чимаева в октагон в качестве запасного напрямую выведет его на бой за чемпионский пояс UFC.

Финал в Лас-Вегасе: Интрига вокруг турнира UFC 335

В преддверии последнего номерного турнира года организация стоит на пороге важных решений:

Место и дата UFC 335: Хотя бой между Шоном Стриклендом и Нассурдином Имавовым еще официально не анонсирован, эксперты предполагают, что это противостояние станет главным событием турнира «UFC 335», который пройдет 12 декабря в Лас-Вегасе;

Последнее большое шоу года: «UFC 335» считается последним номерным турниром организации в 2026 году, и включение Чимаева в этот кард, несомненно, в несколько раз увеличит коммерческий успех и зрительский интерес к состязанию.

Как вы думаете, успеет ли Хамзат Чимаев действительно провести бой на шоу в Лас-Вегасе 12 декабря? Как вы считаете, какие шансы «Борз» оставит своим соперникам, если выйдет в октагон против Стрикленда или Имавова в титульном поединке? Оставляйте свои мысли в комментариях!