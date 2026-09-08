Вниманию всех студентов: Запущена система получения договоров об оплате онлайн!

Для студентов высших учебных заведений Узбекистана, в том числе вновь принятых первокурсников, процесс оформления платежных контрактов продолжается в полностью цифровом формате. Теперь отпала необходимость в лишних хлопотах, таких как бумажная волокита и очереди в вузах. Студенты всех курсов имеют возможность получить свои договоры через специальную электронную платформу, не выходя из дома. Через какую систему отправляется онлайн-заявка, в каком виде утверждается документ и как производить оплату? В конце статьи мы раскроем главную интригу — мобильное приложение, позволяющее мгновенно скачать контракт с помощью смартфона, а также все подробности процесса.

Порядок подачи онлайн-заявки и преимущества системы

Процесс получения контракта в системе высшего образования осуществляется через несколько простых шагов:

Специальный электронный портал: Студенты могут зарегистрироваться и отправить оперативную онлайн-заявку на получение договора об оплате через официальный сайт kontrakt.edu.uz;

Утверждение приемной комиссией: Все отправленные заявки рассматриваются приемной комиссией соответствующего высшего учебного заведения и в короткие сроки утверждаются;

Надежная система QR-кодов: После одобрения заявки через систему формируется платежный контракт с QR-кодом, имеющий юридическую силу и не требующий официальной печати;

Своевременное осуществление оплаты: Студентам необходимо скачать утвержденный электронный контракт на свое устройство и вовремя выплатить установленные денежные средства.

«Создана возможность зарегистрироваться в системе kontrakt.edu.uz и отправить онлайн-заявку на контракт без лишних хлопот и ожидания в очередях», — говорится в официальном сообщении.

Главное решение и возможность использования смартфона

Самый важный вопрос, который интересует многих студентов, — как можно оперативно оформить контракт в условиях отсутствия компьютера. Самое главное решение и вывод заключаются в том, что в целях дальнейшего упрощения этого процесса студенты могут отправлять заявки на контракт не только через веб-сайт, но и с помощью специально разработанного мобильного приложения «KONTRAKT EDU» прямо со своих смартфонов всего за несколько минут и получать утвержденный документ.

По вашему мнению, насколько перевод платежных контрактов в вузах в онлайн-формат сократил очереди и бумажную волокиту? Пришлась ли вам или вашим близким по душе эта удобная новинка в новом учебном году? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной инструкцией со всеми своими друзьями-студентами, обучающимися на контрактной основе!