«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом

В ходе очередной рабочей поездки главы государства по районам города Ташкента произошло искреннее и трогательное событие, привлекшее большое внимание общественности. Во время посещения Алмазарского района Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со специальной инновационной площадкой, предназначенной для обучения подрастающего поколения правилам дорожного движения. Между главой государства и сотрудницей Главного управления внутренних дел (подполковником), которая представила Президенту этот практический процесс и инициативу по обучению детей культуре поведения на дороге, состоялся короткий, но исторический и живой диалог. Ценя многолетний безупречный труд и стойкость сотрудницы, глава государства прямо на месте дал поручение представить ее к очередному высшему офицерскому званию «Полковник». Так как же прошла эта примечательная беседа в Алмазаре, какие указания дал Президент ответственным руководителям и почему это событие вызывает бурные обсуждения в социальных сетях?

«Где вы учились, когда стали подполковником?»: диалог Президента и сотрудницы ОВД

Моменты душевного и волнующего обмена мнениями во время визита:

Презентация инициативы: Сотрудница ОВД изложила главе государства план внедрения новой системы обучения безопасному передвижению для воспитанников детских садов и учащихся школ: «Хотим внедрить практику обучения»;

Образование и опыт: На вопрос Президента «Где вы учились?» сотрудница ответила: «В 2005 году окончила Академию Министерства внутренних дел»;

Сроки и служба: На запрос главы государства о сроках получения звания сотрудница сообщила, что служит в звании подполковника с 2017 года.

«Давайте дадим рекомендацию Ташпулатову!»: неожиданное высокое признание

Преданный и самоотверженный труд сотрудницы в звании подполковника на протяжении почти 10 лет удостоился высокой оценки Президента:

«Можно получить полковника»: Глава государства в приподнятом настроении отметил: «Прошло десять лет, теперь уже можно стать полковником. Давайте дадим рекомендацию Ташпулатову. Присвоим звание полковника», — и прямо на месте озвучил рекомендацию, ставшую поручением для министра внутренних дел Республики Узбекистан Азиза Ташпулатова;

Верность воинской присяге: В ответ на это высокое доверие сотрудница ОВД решительно ответила: «Служу Республике Узбекистан!»;

Благодарность главы государства: Президент Шавкат Мирзиёев выразил искреннюю благодарность и пожелал ей огромных успехов в ответственной профессиональной деятельности.

Уважение к труду женщин-офицеров и стимул в сфере

Эти моменты в Алмазаре стали большим духовным стимулом для тысяч сотрудников, несущих службу в системе внутренних дел:

Оценка труда: Личное общение Президента с каждым работником лицом к лицу и его личная достойная оценка многолетнего самоотверженного труда демонстрируют гуманный характер государственной политики;

Внимание к безопасности дорожного движения: Система практического обучения детей и молодежи правилам дорожного движения на интерактивных площадках имеет решающее значение в предотвращении дорожно-транспортных происшествий;

Активность женщин-сотрудниц: Возвышение женщин до высших офицерских званий в системе внутренних дел, в частности в УБДД — одном из самых сложных направлений сферы, является примером гендерного равенства и социальной справедливости.

Подобное внимание и личная рекомендация Президента Шавката Мирзиёева простой сотруднице ОВД, выполняющей свой служебный долг в Алмазарском районе, тепло принимаются народом.

А как вы считаете, нужно ли шире применять систему такого прямого поощрения сотрудников, которые на протяжении многих лет преданно и самоотверженно трудились в своей сфере, в других отраслях? Сможет ли практическое обучение детей правилам дорожного движения с детсадовского и школьного возраста уменьшить количество аварий в будущем? Оставляйте свои искренние мнения в комментариях и делитесь подробностями этого исторического и душевного диалога Президента со всеми близкими и знакомыми!