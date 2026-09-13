«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом

·89·Узбекистан
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом

В ходе очередной рабочей поездки главы государства по районам города Ташкента произошло искреннее и трогательное событие, привлекшее большое внимание общественности. Во время посещения Алмазарского района Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со специальной инновационной площадкой, предназначенной для обучения подрастающего поколения правилам дорожного движения. Между главой государства и сотрудницей Главного управления внутренних дел (подполковником), которая представила Президенту этот практический процесс и инициативу по обучению детей культуре поведения на дороге, состоялся короткий, но исторический и живой диалог. Ценя многолетний безупречный труд и стойкость сотрудницы, глава государства прямо на месте дал поручение представить ее к очередному высшему офицерскому званию «Полковник». Так как же прошла эта примечательная беседа в Алмазаре, какие указания дал Президент ответственным руководителям и почему это событие вызывает бурные обсуждения в социальных сетях?

«Где вы учились, когда стали подполковником?»: диалог Президента и сотрудницы ОВД

Моменты душевного и волнующего обмена мнениями во время визита:

  • Презентация инициативы: Сотрудница ОВД изложила главе государства план внедрения новой системы обучения безопасному передвижению для воспитанников детских садов и учащихся школ: «Хотим внедрить практику обучения»;

  • Образование и опыт: На вопрос Президента «Где вы учились?» сотрудница ответила: «В 2005 году окончила Академию Министерства внутренних дел»;

  • Сроки и служба: На запрос главы государства о сроках получения звания сотрудница сообщила, что служит в звании подполковника с 2017 года.

«Давайте дадим рекомендацию Ташпулатову!»: неожиданное высокое признание

Преданный и самоотверженный труд сотрудницы в звании подполковника на протяжении почти 10 лет удостоился высокой оценки Президента:

  • «Можно получить полковника»: Глава государства в приподнятом настроении отметил: «Прошло десять лет, теперь уже можно стать полковником. Давайте дадим рекомендацию Ташпулатову. Присвоим звание полковника», — и прямо на месте озвучил рекомендацию, ставшую поручением для министра внутренних дел Республики Узбекистан Азиза Ташпулатова;

  • Верность воинской присяге: В ответ на это высокое доверие сотрудница ОВД решительно ответила: «Служу Республике Узбекистан!»;

  • Благодарность главы государства: Президент Шавкат Мирзиёев выразил искреннюю благодарность и пожелал ей огромных успехов в ответственной профессиональной деятельности.

Уважение к труду женщин-офицеров и стимул в сфере

Эти моменты в Алмазаре стали большим духовным стимулом для тысяч сотрудников, несущих службу в системе внутренних дел:

  • Оценка труда: Личное общение Президента с каждым работником лицом к лицу и его личная достойная оценка многолетнего самоотверженного труда демонстрируют гуманный характер государственной политики;

  • Внимание к безопасности дорожного движения: Система практического обучения детей и молодежи правилам дорожного движения на интерактивных площадках имеет решающее значение в предотвращении дорожно-транспортных происшествий;

  • Активность женщин-сотрудниц: Возвышение женщин до высших офицерских званий в системе внутренних дел, в частности в УБДД — одном из самых сложных направлений сферы, является примером гендерного равенства и социальной справедливости.

Подобное внимание и личная рекомендация Президента Шавката Мирзиёева простой сотруднице ОВД, выполняющей свой служебный долг в Алмазарском районе, тепло принимаются народом.

А как вы считаете, нужно ли шире применять систему такого прямого поощрения сотрудников, которые на протяжении многих лет преданно и самоотверженно трудились в своей сфере, в других отраслях? Сможет ли практическое обучение детей правилам дорожного движения с детсадовского и школьного возраста уменьшить количество аварий в будущем? Оставляйте свои искренние мнения в комментариях и делитесь подробностями этого исторического и душевного диалога Президента со всеми близкими и знакомыми!

Шавкат МирзиёевАлмазарский районБезопасность дорожного движенияМинистерство внутренних дел
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

За шум в ночное время — штраф до 8,8 миллиона сумовЗа шум в ночное время — штраф до 8,8 миллиона сумовВчера, 16:57«Население Узбекистана превысило 39 миллионов!»: Первые сенсационные цифры переписи«Население Узбекистана превысило 39 миллионов!»: Первые сенсационные цифры переписиВчера, 15:078-этажная «умная» парковка: Президент ознакомился с новым обликом махалли Кичкирик8-этажная «умная» парковка: Президент ознакомился с новым обликом махалли КичкирикВчера, 14:56Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью нового центра ситуационного управления в студенческом городке «Ёшлик» (фото)Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью нового центра ситуационного управления в студенческом городке «Ёшлик» (фото)Вчера, 14:46Шавкат Мирзиёев объявил о грандиозных планах по коренному преображению ТашкентаШавкат Мирзиёев объявил о грандиозных планах по коренному преображению ТашкентаВчера, 14:37Шавкат Мирзиёев побывал в новом университете «ТошТеч» — важный призыв президента!Шавкат Мирзиёев побывал в новом университете «ТошТеч» — важный призыв президента!Вчера, 14:30
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса как «самый высокий музыкальный фонтан»
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов
Начал курсировать новый скоростной поезд по направлению Ташкент — Андижан: расписание и цены билетов