«Кальяри» обыграл «Аталанту» на выезде — неожиданная сенсация в 4-м туре Серии А!

·46·Спорт
«Кальяри» обыграл «Аталанту» на выезде — неожиданная сенсация в 4-м туре Серии А!

В итальянской Серии А продолжается волна неожиданных результатов и сенсаций. Прошедший в Бергамо матч в рамках 4-го тура стал настоящим холодным душем для «Аталанты», которая считается одним из фаворитов турнира. Подопечные Джан Пьеро Гасперини принимали на своем поле бойкий клуб «Кальяри» и уступили со счетом 1:2.

Хотя на быстрый гол Менди в составе гостей бергамаски ответили точным ударом своего лидера Джанлуки Скамакки в концовке первого тайма, во второй половине встречи результативный удар Даниэля Мальдини принес сардинцам сенсационные три очка. Это поражение откинуло гранда из Бергамо вниз по турнирной таблице и еще больше накалило борьбу среди середняков Серии А.

Итак, почему «Аталанта» проиграла дома, как Мальдини наказал оборону соперника и какие изменения произошли в турнирной таблице после этой сенсации?

Быстрый гол Менди и ответ Скамакки перед перерывом

Поединок на «Гевисс Стэдиум» в Бергамо начался с высоких скоростей с первых же минут:

  • На 19-й минуте гости открыли счет: нападающий «Кальяри» Менди поразил ворота, защищаемые Марко Карнезекки, ошеломив хозяев поля (0:1);

  • Спасение от Скамакки перед перерывом: «Аталанта» организовала непрерывное давление и на 41-й минуте первого тайма сумела восстановить равновесие благодаря мастерству Джанлуки Скамакки (1:1);

  • Психологическое преимущество было упущено: хотя на перерыв команды ушли при ничейном счете, во втором тайме хозяева поля не смогли закрепить это преимущество.

Победный гол Мальдини и неудачные замены «Аталанты»

Во второй 45-минутке «Кальяри» дисциплинированно сыграл в защите и нанес смертельный удар в контратаке:

  • Шок на 61-й минуте: один из талантливых футболистов Серии А Даниэль Мальдини на 61-й минуте воспользовался ошибкой в обороне бергамасков и стал автором победного мяча «Кальяри» (1:2);

  • Не оправдавшая ожиданий ротация: после пропущенного мяча Гасперини бросил в бой свежие силы в лице Бернаскони, Крстовича, Распадори и Пашалича, однако они не смогли взломать плотную оборону сардинцев;

  • Состав «Аталанты»: Карнезекки, Белланова, Коссуну, Скальвини, Колашинац (Бернаскони, 68), Самарджич (Распадори, 77), Кессиэ (Пашалич, 86), Эдерсон, де Кетеларе, Скамакка (Крстович, 68), Ру.

Соседи по турнирной таблице: борьба за 7 очков

Итоги этого противостояния сравняли положение обоих клубов в турнирной таблице:

  • «Аталанта» опустилась на 8-е место: после потери очков бергамаски с 7 очками остались на 8-й строчке турнирной таблицы, начиная отставать от группы лидеров;

  • «Кальяри» поднялся на 9-ю позицию: сотворившие сенсацию в Бергамо сардинцы также довели количество своих очков до 7 и по разнице мячей заняли 9-е место;

  • Неожиданный баланс в Серии А: регулярная потеря очков грандами в очередной раз доказывает, что в этом году в чемпионате Италии любая команда-середняк может на равных бороться с топ-клубами.

Это поражение в Бергамо стало серьезным предупреждением для «Аталанты» перед следующими матчами. А «Кальяри» отпраздновал одну из самых ярких побед в сезоне, подарив своим болельщикам настоящий праздник.

Как вы думаете, поражение «Аталанты» от «Кальяри» на своем поле — это ошибка тренерского штаба или в команде заметны признаки физической усталости? Насколько неожиданной, по вашему мнению, будет борьба за зону еврокубков в Серии А в этом сезоне?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь анализом этого громкого матча в итальянском футболе со всеми любителями футбола и друзьями!

АталантаКальяриБергамоДаниэль Мальдини
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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