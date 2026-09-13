Лионель Месси забил, но Интер Майами упустил победу на последних минутах

В захватывающем матче Восточной конференции MLS Интер Майами принимал на своем поле лидера — Нэшвилл СК. Как сообщает Goal.com, встреча прошла в очень напряженной борьбе, и хозяева упустили победу из-за пропущенного гола на последних секундах, завершив матч вничью 2:2. Об этом сообщает Goal.com.

Встреча началась удачно для гостей. Уже на четвертой минуте матча Сэм Сарридж замкнул передачу Энди Нейра, выведя Нэшвилл СК вперед. После этого хозяева поля попытались перехватить инициативу и организовали ряд опасных атак.

В первом тайме активность хозяев привела к выравниванию счета. Мяч после опасного навеса Лионелья Месси с углового задел защитника Рида Бейкера-Уайтинга и влетел в ворота. Таким образом, команды ушли на перерыв при счете 1:2.

Очередной рекорд Лионелья Месси

Во втором тайме аргентинская звезда Лионель Месси вновь продемонстрировал свое блестящее мастерство. Активно действовавший до последних минут нападающий разыграл красивую комбинацию в центре поля с Родриго Де Паулем и точно пробил в нижний угол ворот с 20 метров.

Этот гол стал 99-м для Лионелья Месси за клуб во всех турнирах. Кроме того, этот мяч позволил ему стать единоличным лидером в гонке бомбардиров MLS с 19 голами. По ходу матча 39-летний футболист также отметился попаданием в перекладину.

Ошибки в обороне подвели

Однако неорганизованность в защитной линии хозяев вновь дала о себе знать. В компенсированное арбитром время Сэм Сарридж нанес точный удар с близкого расстояния, оформив дубль и установив окончательный счет 2:2.

После этой ничьей стало известно, что Интер Майами одержал лишь одну победу в последних девяти матчах. Подопечные Гильермо Ойоса после 25 игр набрали 45 очков и занимают второе место в Восточной конференции. Нэшвилл СК продолжает лидировать, сохраняя отрыв в 9 очков от ближайшего преследователя.

Теперь Интер Майами должен быстро прийти в себя, так как в среду команда сыграет в финале Кампеонес Куп против мексиканского клуба Крус Асуль. Этот матч дает команде шанс завоевать трофей в ближайшее время. Нэшвилл СК в следующую субботу примет на своем поле Чикаго Файр.