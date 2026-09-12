В Юнусабаде дерево «заживо» закатали в бетон: пешеходная дорожка перекрыла ствол

·107·Общество
В Юнусабаде дерево «заживо» закатали в бетон: пешеходная дорожка перекрыла ствол

В то время как в Ташкенте звучат системные призывы к сохранению зеленых зон, поддержанию экологического баланса и защите деревьев, в центре столицы наблюдается очередная абсурдная картина «благоустройства». Жители 19-го квартала Юнусабадского района крайне обеспокоены тем, что многолетние тенистые деревья оказались в бетонном плену, и бьют тревогу в социальных сетях и ответственных ведомствах. В процессе ремонта пешеходной дорожки (тротуара) между домами 6 и 7 строители, не соблюдая никаких агротехнических норм, полностью залили основание деревьев цементом вровень с землей. До сих пор не раскрыты ни заказчик этих необычных и варварских строительных работ, ни подрядная организация, выполняющая их. Итак, какой вред наносит такая «услуга» на пешеходной дорожке природе, почему вокруг дерева не оставили открытый грунт и как ответственные лица отреагируют на требования жителей?

Ситуация на 19-м квартале Юнусабада: почему деревья оказались в бетонной «тюрьме»?

Фотографии, сделанные местными жителями и распространившиеся в сетях, вызвали настоящий шок:

  • Деревья прямо в бетоне: Как видно на снимке, многолетнее дерево оказалось прямо посреди новой пешеходной дорожки, а его корневая шейка и ствол полностью покрыты бетонным раствором;

  • Пути для дыхания и полива перекрыты: Площадь почвы, зона доступа воды и воздухообмена, необходимые для выживания любого дерева, были полностью уничтожены;

  • Тяжелая техника и разгар строительства: На территории стоят экскаваторы и строительные материалы, заметно, что работы на дорожке ведутся в спешном порядке;

  • Недовольство и требования жителей: Жители махалли подчеркивают, что эта ситуация приведет к скорой гибели многолетних деревьев, и требуют немедленно остановить строительство и убрать бетон.

Кто заказчик и подрядчик? Молчание ответственных лиц

Ряд серьезных вопросов по проекту и его исполнителям остается открытым:

  • Заказчик пока неизвестен: Относится ли проект по ремонту этого тротуара к районному управлению благоустройства или это инициатива частного предпринимателя — официальных разъяснений пока не поступало;

  • Отсутствие технического надзора: Согласно градостроительным и экологическим нормам, при строительстве любой дорожки вокруг ствола дерева обязательно должна оставаться открытая защитная зона с грунтом определенного радиуса, однако это правило было полностью проигнорировано;

  • Вопрос экологической экспертизы: Была ли уведомлена Инспекция по экологии и охране окружающей среды до начала такого строительства — это тоже большая загадка.

Последствия экологической катастрофы: сколько проживут забетонированные деревья?

Специалистыпредупреждают, что такое искусственное «удушение» долго не продлится:

  • Гниение корней и засыхание: Влага и кислород не доходят до корневой системы забетонированного дерева, что приводит к тому, что зеленое дерево высыхает изнутри в течение одного-двух сезонов;

  • Риск падения при ветре: Деревья с ослабленным фундаментом и засохшей корневой системой впоследствии создают риск падения на прохожих и автомобили во время сильного ветра;

  • Нарушение требований моратория: В период, когда главой государства объявлен мораторий на вырубку деревьев, подобные действия, ведущие к их косвенному уничтожению, вызывают резкое сопротивление общественности.

Данная ситуация в Юнусабадском районе показала, насколько сильно хромает культура бережного отношения к природе при обновлении городской инфраструктуры. Ожидается, что хокимият города Ташкента и Управление экологии немедленно отреагируют на эту ситуацию, демонтируют бетон и спасут деревья.

Как вы считаете, какие строгие меры должны быть приняты в отношении ответственных лиц и подрядчиков, допустивших такое «благоустройство»? Почему контроль за сохранением деревьев при строительстве дорожек в наших городах настолько слаб? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой важной для экологии столицы новостью, чтобы она дошла до всех горожан и ответственных лиц!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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