Четыре строки, написанные на одном из кладбищ, потрясают все общество

·84·Общество
Четыре строки, написанные на одном из кладбищ, потрясают все общество

Простые четыре строки, распространившиеся в социальных сетях и заставившие затрепетать сердца миллионов наших соотечественников, прослезив им глаза, вновь обнажили самую болезненную, скрываемую годами духовную рану нашего общества. Строка, зафиксированная на одном из кладбищ, гласит:

«Купить килограмм баранины — целая мука,

Посвятив матери, что с надеждой ждала у порога.

А после того, как закроешь глаза и покинешь мир,

Забиваем десятки баранов ради “благодеяния”».

Это четверостишие заставило глубоко задуматься тысячи людей. Это не просто художественное творчество пера, а горькая правда, встречающаяся в жизни многих людей среди нас: жестокое разоблачение лицемерия, когда при жизни родителей жалеют тепла, внимания и куска горячей пищи, а после их ухода из жизни накрывают столы «напоказ людям». Можно ли смыть долг матерей, которые при жизни ждали у дороги и жили в жажде ласкового слова ребенка, пышными обрядами после их ухода в могилу? Ибо когда же мы научимся ценить родителей при жизни, когда прекратятся фальшивые обычаи и расточительство в нашем обществе, и в чем заключается истинный дочерний и сыновий долг?

«Скупость при жизни и щедрость после смерти»: Истинный корень проблемы

Социологи и психологи указывают на несколько опасных пороков, кроющихся за этим явлением:

  • Комплекс «Что скажут люди?»: В большинстве случаев пышные поминки и заклание десятков баранов делаются не в надежде на саваб (награду от Всевышнего), а из страха перед критикой общества, соседей и родственников, ради сохранения «авторитета»;

  • Фальшивое искупление запоздалых угрызений совести: Дети, которые не уделяли времени родителям при их жизни, упрекали их лекарствами или килограммом мяса, после их ухода из жизни пытаются обмануть и успокоить свою совесть крупными расходами;

  • Духовная нищета: Для того чтобы порадовать сердце родителей, не нужно огромное богатство — достаточно простого тепла, горячего чая и искренней беседы, однако ослепленные материальностью сердца осознают это лишь после утраты;

  • Расточительство и новшества (бидгат): Подвешивать огромные казаны и проводить обряды от имени покойного, даже влезая в долги, не соответствует ни шариату, ни здравому смыслу, ни человечности.

«Сделай мать короной на своей голове, пока она жива!»: Цена прижизненного почитания

Простые, но бесценные деяния, которые необходимо совершать при жизни родителей:

  • Килограмм мяса и теплая встреча: Матери не ждут от детей богатства; неожиданно зайти, принести небольшой подарок специально для нее и побеседовать дороже всех богатств мира;

  • Часто дергать за ручку двери: Справляться о здоровье по телефону 5 минут в день или прижимать к груди раз в неделю в миллион раз лучше, чем возлагать цветы на могилу;

  • Культура проявления уважения: Когда родители стареют и теряют силы, смотреть на них не как на обузу, а как на величайшую дверь в рай.

Вывод общества и религиозных ученых: В чем заключается саваб?

Единое мнение ученых-богословов и деятелей духовности по этой теме:

  • Покойному нужны не пышность, а молитва: Ушедшим из жизни родителям саваб приносит не пышный стол или десятки зарезанных животных, а искренняя молитва, скромная милостыня (ихсон) от их имени и продолжение добрых дел, начатых ими;

  • Время пересмотреть обычаи: Необходимо остановить превратившиеся в слепую привычку лишние расходы и «соревнования», направив внимание на заботу о состоянии живых;

  • Самый великий саваб — молитва живых родителей: Единственное полученное при жизни благословение «будь счастлив, дитя мое» может послужить порукой вечного счастья и спасения в потустороннем мире.

Эти четыре строки, высеченные на могильном камне, должны прозвучать для каждого из нас как последний шанс остановиться перед своими родителями, близкими и совестью, сделать глубокий вдох и прямо сегодня, прямо сейчас поклониться им в ноги.

По вашему мнению, что становится причиной роста числа тех, кто не почитает родителей при жизни, но устраивает пышные церемонии после их смерти? Как можно остановить подобное расточительство и фальшивые обычаи в махалле и обществе? Оставьте свои сокровенные слова и размышления в комментариях, а также поделитесь этой поучительной и болезненной статьей со всеми близкими и друзьями, чтобы разбудить людей, находящихся в беспечности!

КладбищеПочитание родителейДуховная ранаСоциологи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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