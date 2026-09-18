В Навоийской области оглашен приговор матери, обжегшей двухлетнюю дочь о печь

В Карманинском районе Навоийской области вынесен судеб приговор в отношении 23-летней женщины, которая прижала не достигшую двухлетнего возраста дочь к раскаленной печи. Женщина заявила, что сделала это с целью «приучить ребенка к порядку».

Жуткий инцидент произошел 19 января текущего года. Девочка, родившаяся в 2024 году, ходила в детский сад, и воспитатели несколько раз жаловались ее матери на то, что та испачкала нижнее белье.

После этого мать посоветовалась со своей золовкой. Та дала неверный совет: «Если прикоснется горячее, эта привычка пройдет».

Поверив этим словам, женщина отвела дочь в ванную и прижала ее тело к конфорке раскаленной печи. После получения травмы девочку не отвели к врачу. Домочадцы пытались лечить ребенка в домашних условиях.

А о происшествии стало известно примерно через 5 месяцев — в июне. Из-за семейного конфликта свекровь вызвала активистов махалли и сотрудников ОВД. В ходе подачи жалобы она предоставила правоохранительным органам фотографии с травмами внучки.

На судебном заседании женщина выразила раскаяние в содеянном и подчеркнула, что у нее не было цели истязать ребенка.

Карманинский районный суд по уголовным делам признал ее виновной по соответствующим частям статьи 110 Уголовного кодекса, приняв во внимание ее признание вины, молодой возраст и отсутствие судимости.