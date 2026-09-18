В Навоийской области оглашен приговор матери, обжегшей двухлетнюю дочь о печь

·48·Общество
В Навоийской области оглашен приговор матери, обжегшей двухлетнюю дочь о печь

В Карманинском районе Навоийской области вынесен судеб приговор в отношении 23-летней женщины, которая прижала не достигшую двухлетнего возраста дочь к раскаленной печи. Женщина заявила, что сделала это с целью «приучить ребенка к порядку».

Жуткий инцидент произошел 19 января текущего года. Девочка, родившаяся в 2024 году, ходила в детский сад, и воспитатели несколько раз жаловались ее матери на то, что та испачкала нижнее белье.

После этого мать посоветовалась со своей золовкой. Та дала неверный совет: «Если прикоснется горячее, эта привычка пройдет».

Поверив этим словам, женщина отвела дочь в ванную и прижала ее тело к конфорке раскаленной печи. После получения травмы девочку не отвели к врачу. Домочадцы пытались лечить ребенка в домашних условиях.

А о происшествии стало известно примерно через 5 месяцев — в июне. Из-за семейного конфликта свекровь вызвала активистов махалли и сотрудников ОВД. В ходе подачи жалобы она предоставила правоохранительным органам фотографии с травмами внучки.

На судебном заседании женщина выразила раскаяние в содеянном и подчеркнула, что у нее не было цели истязать ребенка.

Карманинский районный суд по уголовным делам признал ее виновной по соответствующим частям статьи 110 Уголовного кодекса, приняв во внимание ее признание вины, молодой возраст и отсутствие судимости.

Навоийская областьКарманинский районОВДстатья 110 Уголовного кодекса
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Руководитель, потребовавший взятку за выплату честно заработанных денег строителю, попался в сети СГБ!Руководитель, потребовавший взятку за выплату честно заработанных денег строителю, попался в сети СГБ!Сегодня, 11:59Теперь оценки вашего ребенка в школе можно отслеживать напрямуюТеперь оценки вашего ребенка в школе можно отслеживать напрямуюВчера, 19:44В Каракалпакстане под особым контролем находится работа по взысканию уголовных штрафовВ Каракалпакстане под особым контролем находится работа по взысканию уголовных штрафовВчера, 19:38В Намангане задержаны женщины, пытавшиеся отправить двух девушек в проституциюВ Намангане задержаны женщины, пытавшиеся отправить двух девушек в проституциюВчера, 18:04В Касансае первоклассник, как сообщается, был избит за то, что не смог прочитать книгуВ Касансае первоклассник, как сообщается, был избит за то, что не смог прочитать книгуВчера, 15:42На станции метро распространился неприятный запах: стало известно, что стало причинойНа станции метро распространился неприятный запах: стало известно, что стало причинойВчера, 12:16
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Необычная картина в Фергане: на дорогу высыпались сотни живых рыб
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
В Узбекистане прошла необычная онлайн-свадьба: женившееся из США пара дистанционно участвовала в церемонии
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)